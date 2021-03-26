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Более миллиона жителей Алтайского края планируют привить от ковида уже к сентябрю

, ИА "Амител"
О таких сроках заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. Об этом в беседе с amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, такие ориентиры перед краевым ведомством ставит федеральный Минздрав. Причём на Алтае рассчитывают выполнить план уже к сентябрю.

Необходимость быстрой вакцинации Попов объяснил тем, что в крае намерены предотвратить ситуацию прошлого года, когда с сентября число инфицированных ковидом выросло в разы. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости, нужно привить больше половины жителей региона, объяснил министр.

"Сейчас я не могу сказать, что текущий объём вакцинации даст эффект. Пока мы вакцинировали меньше 10% взрослого населения в крае. Это небольшая цифра на сегодня. А ориентир у нас порядка 60%. Для региона это чуть более миллиона человек. Примерно 1,1 млн жителей. Такие ориентиры нам ставят федеральные ведомства на 2021 год. Но наш прогнозный срок – к сентябрю. Так, чтобы успеть до захода ОРВИ и гриппа", – рассказал amic.ru Попов.

При этом он подчеркнул, что не всё зависит от краевого Минздрава. Привить такое количество людей будет "крайне сложно", если не увеличить число пунктов вакцинации, объяснил Попов. Сейчас в крае их 83: столько медучреждений имеют оборудование, чтобы выдерживать холодовую цепь для препарата "Спутник V".

А потому министр здравоохранения региона выразил надежду, что совсем скоро на Алтай начнут поступать другие вакцины: в частности, "ЭпиВакКорона" от "Вектора". По последним данным, препарат должен поступить в регионы уже в апреле, рассказал министр.

"Здесь должно быть чёткое соотношение с возможностями фармпромышленности. Мы напрямую зависим от того количества вакцины, которое поступает в субъект. Прививочная кампания пойдёт быстрее, если будет поступать вакцина с иными характеристиками, которую можно хранить в обычном холодильнике. Ведь от гриппа же мы вполне успеваем привить около миллиона человек за три месяца", – объяснил Попов.

По данным на 25 марта, вакцинация в Алтайском крае охватила уже 81 313 человек. Из них 57 286 жителей региона получили обе дозы препарата "Спутник V", а 24 027 поставили первую прививку и ждут вторую.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.03.2021 10:34
гость

Громкое заявление.

26.03.2021 11:24
111

двое коллег вторую неделю не могут сделать прививку. причина - НЕТ ВАКЦИНЫ.
самое смешное, что продолжают записывать на конкретное время, но когда приходишь в поликлинику, говорят, извините...

26.03.2021 11:36
- гость -

26.03.2021 11:24
111

Вакцину вроде как уже подвезли. Может коллеги какие-то не такие?

26.03.2021 11:45
- гость -

222

Записалась через госуслуги на 9.00, пришла в 8,55, вышла из поликлинике в 9,30, все поставили, кто то на вторую уже пришел, всем все ставят.
Может коллегам записаться в какое то другое место?

26.03.2021 11:49
- гость -

Чумаковская вакцина когда в крае появится ? Остальным как-то не доверяю.

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