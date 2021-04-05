Пункты вакцинации от коронавируса теперь есть во всех районах Алтайского края

В Алтайском крае не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19. При этом каждая районная больница старается увеличить их количество, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Так, например, в Троицком районе бригады медицинских работников на передвижном ФАПе выезжают в удалённые села. Уже прошла вакцинация в населённых пунктах Гордеевский, Степное, Загайново, Лесной", – говорится в сообщении.

По данным краевого оперштаба, в регион уже поступило более 124 тысяч комплектов вакцины от коронавируса "Спутник V". Прививку сделали 104 129 человек. Из них 69 838 человек поставили оба компонента. В Минздраве также отметили, что сегодня в Алтайском крае в прививочной кампании участвуют 85 медицинских организаций.