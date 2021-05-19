Двоим барнаульцам грозит пять лет колонии за ловлю рыбы сетями

Двоих жителей Барнаула задержали за незаконную ловлю рыбы на реке Обь сотрудники алтайской транспортной полиции и специалисты Верхне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД России на транспорте.
Правоохранителям удалось установить факт ловли сетями 67 рыб, в том числе карасей, лещей, налимов, плотвы, окуней и язей. Ущерб водным биологическим ресурсам России оценили в 57 тысяч рублей.
"В ходе досмотра лодки, принадлежащей подозреваемым, сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли 11 ставных сетей общей длиной 750 метров и незаконно выловленную рыбу", – уточнили в ведомстве.
Против рыбаков возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору". Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Жаль что это единичный случай, браконьерство процветает полным ходом.
Необходимо пересматривать законодательство в сторону ужесточения, и увеличивать штат надзирательных органов.
Не тех поймали мужики семью кормят, ловить нужно самих тех кто их поймал там совсем другие обороты рыбы, знаю не понаслышке.
19.05.2021 16:21
- гость -
А потом надо будет ловить тех, кто ловит тех, кто ловит браконьеров
19.05.2021 16:29
- гость -
Получится окунь съел чебака, а окуня съела щука
Есть один типа идейный егерь. Байдаков фамилия, корчит из себя защитника природы, а на свадьбу к общим знакомым стерлядку копчёную тазик приволок.
А сколько лет грозит карлину за выпилку леса ж/д составами?
один целую реку биоресурсов загубил и получил штраф, другого за несколько рыбешек к уголовке привлекают. от сюда вопрос, перед законом все ровны или кто-то ровнее?