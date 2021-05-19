Двоим барнаульцам грозит пять лет колонии за ловлю рыбы сетями

Двоих жителей Барнаула задержали за незаконную ловлю рыбы на реке Обь сотрудники алтайской транспортной полиции и специалисты Верхне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранителям удалось установить факт ловли сетями 67 рыб, в том числе карасей, лещей, налимов, плотвы, окуней и язей. Ущерб водным биологическим ресурсам России оценили в 57 тысяч рублей.

"В ходе досмотра лодки, принадлежащей подозреваемым, сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли 11 ставных сетей общей длиной 750 метров и незаконно выловленную рыбу", – уточнили в ведомстве.

Против рыбаков возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору". Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.