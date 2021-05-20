Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала, что, несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке на жильё в новостройках, в ближайшее время банки будут вновь повышать ставки.

"В ближайшее время мы всё же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", – объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках приняли в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но её продлили до 1 июля 2021-го.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к правительству с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5%. В регионе, как и в большинстве других, программу отменят 1 июля 2021 года. Так Центробанк решил "наказать" застройщиков, которые на волне массового спроса подняли цены на квартиры.