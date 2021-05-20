Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект, включающий в себя поправки по выплатам на детей. Об этом сообщает "Дума ТВ".

В соответствии с ними с 1 июля малообеспеченным женщинам, которые встанут на учёт по беременности на раннем сроке (до 12 недель) будут выплачиваться ежемесячные пособия в размере 50% от величины прожиточного минимума в субъекте.

Одиноким родителям, которые растят детей в возрасте от 8 до 17 лет, с этой же даты назначат пособие в размере 50% от величины прожиточного минимума. На него могут претендовать только те россияне, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Кроме того, установлена полная оплата больничного на детей до 8 лет.

Напомним, что единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей положена каждому ребёнку до 18 лет, который пойдёт в школу в 2021 году.

По новому порядку оплаты больничных, о котором тоже говорил Путин, ведомствам необходимо отчитаться ещё раньше – до 1 июля. А до 10 июля Минтруд и Минфин должны предоставить в правительство целостный комплекс мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Ранее Мишустин заявил, что правительство за три дня подготовило все необходимые документы для реализации президентских поручений. Осталось лишь быстро и эффективно всё осуществить, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, о новых мерах поддержки россиян Владимир Путин объявил 21 апреля во время послания Федеральному Собранию. Глава государства распорядился выплатить на подготовку детей к школе по 10 тысяч рублей, поддержать малоимущих беременных женщин и ввести пособия для детей из неполных семей.