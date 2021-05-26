Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Новосибирской области, пишет НГС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась 25 мая в 23:00 на 34-м километре трассы К-12Р недалеко от СНТ "Рыбачий". 20-летний водитель ВАЗ-2106, следовавший в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Toyota Corona Premio.

В результате ДТП на месте скончалась женщина – пассажир иномарки, также пострадали водитель и ещё один пассажир. Кроме того, водитель "шестёрки", а также трое из четырёх его пассажиров тоже получили травмы.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.