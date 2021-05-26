Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Новосибирской области, пишет НГС со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Авария случилась 25 мая в 23:00 на 34-м километре трассы К-12Р недалеко от СНТ "Рыбачий". 20-летний водитель ВАЗ-2106, следовавший в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Toyota Corona Premio.
В результате ДТП на месте скончалась женщина – пассажир иномарки, также пострадали водитель и ещё один пассажир. Кроме того, водитель "шестёрки", а также трое из четырёх его пассажиров тоже получили травмы.
На месте происшествия работали бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии
Всё по классике.
26.05.2021 09:52
АБОРИГЕН
Всё по классике.
Удивлён, что правый руль не обвинил
Будь моя воля, я бы все жигули запретил уже. Ну это же повозки смерти настоящие, никакой тебе ни активной, ни пассивной безопасности. Не едет, не разгоняется, не тормозит, да ещё и гнилые насквозь.
аборигей, по классике это когда мужчина с женщиной. а в данной ситуации это дтп, по вине малолетнего дауна.
ну хотя бы в жигулях пристегнулись
26.05.2021 10:00
- гость -
А я удивлён почему я его должен обвинять.
26.05.2021 10:04
- гость -
Дело не в повозке.
Тут вопросы другого порядка надо задавать. Например почему водителю пришлось выезжать на встречную полосу? Почему в 21 веке он вообще может физически оказаться на встречной полосе?
26.05.2021 10:08
- гость -
Тогда смирись с тем что потрохи с дороги будут собирать всегда, ведь "малолетние дауны" были, есть и будут. Устраивает?