Депутаты гордумы утвердили главу Октябрьского района Барнаула

Барнаульская городская дума утвердила кандидатуру Юрия Асеева на пост главы Октябрьского района. Соответствующее решение приняли единогласно по результатам беседы с претендентом на вакантную должность.

Ранее Асеев занимал пост первого замглавы администрации Индустриального района. В этом амплуа он проработал четыре года. До того был главой Власихинской сельской администрации.

Напомним, с 19 октября 2020 года исполнял обязанности главы района Андрей Овсянников. Однако он не проработал на этой должности и полгода, уйдя по собственному желанию 22 января 2021 года.

4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. 5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.