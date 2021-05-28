"Отравят рыб". Барнаульцы заметили слив неизвестной жидкости в Обь

Жители краевой столицы обеспокоены массовым сливом непонятного вещества в Обь в районе барнаульского Ковша. Фото и видео с места происшествия выложили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"Это же всё течет в Обь. Идёт загрязнение экологии, отравят рыб", – выразили беспокойство горожане.
Автор снимков уточнил, что они сделаны по адресу Промышленная, 14. На площадке работают строительные бригады. Связано ли замеченное явление с их деятельностью, неизвестно.
Напомним, что ранее жители Барнаула создали петицию с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане хотят сохранить природный объект.
Комментарии
Естественно со стройкой. Стрела крана повернута на воду. че то сбросили или уронили с крана
Так все равно ковш засыпать решили. Вали все строительные отходы. Умно ,ничего не скажешь. Вот тупые американцы то не сообразят ,что можно засыпать проливы ,заливы в Нью-Йорке ,в районе Манхэттена .
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