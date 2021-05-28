"Отравят рыб". Барнаульцы заметили слив неизвестной жидкости в Обь

Жители краевой столицы обеспокоены массовым сливом непонятного вещества в Обь в районе барнаульского Ковша. Фото и видео с места происшествия выложили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Это же всё течет в Обь. Идёт загрязнение экологии, отравят рыб", – выразили беспокойство горожане.

Автор снимков уточнил, что они сделаны по адресу Промышленная, 14. На площадке работают строительные бригады. Связано ли замеченное явление с их деятельностью, неизвестно.

Напомним, что ранее жители Барнаула создали петицию с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане хотят сохранить природный объект.