Жители Волгограда пожаловались на неадекватное поведение Бузовой на концерте

Подписчики сообщества "Блокнот Волгоград" рассказали о странном поведении Ольги Бузовой во время концерта. По словам горожан, мероприятие задержали на час, а певица ругалась и нецензурно высказывалась со сцены.
Своё выступление Бузова начала со слов: "Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура". После она исполнила три песни и ушла переодеваться за кулисы, однако оттуда она также продолжала невнятно говорить в микрофон.
"Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами", – заявила артистка.
Некоторые пользователи отметили, что у певицы явно заплетался язык, и сочли странным, что на концерте она может позволить себе нецензурную брань. Горожане предполагают, что артистка могла быть пьяна.
Комментарии
Мне 35 лет, и я дура
Может сказать это честно, а это уже приятно
150 как перед боем. И что.
Да и быдло-зрители чем лучше своего кумира?
Кто то платит за ЭТО деньги?
"пожаловались неадекватное поведение Бузовой на концерте"
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А сами то адекватные вообще, если на бузову ходят, да ещё и за деньги?
1114,1115 респект.
Неадекватный тот кто уже пришёл на неё, да ещё деньги заплатил. На что пришли, то и получили
Удивительно, но сейчас нет вообще ни одного сколько-нибудь приличного эстрадного певца или певицы с голосом.
И нет вообще сколько-нибудь приличных по содержанию и мелодии песен.
Что касается певиц, то это сплошь содержанки "папиков" из олигархов.
А певцы - такие же содержанцы из голубых заглотов.
30.05.2021 11:29
- гость -
Фантазии безграничны. А что на счёт к примеру групп:
Arktik and Asti, или группа Dabro?
Что там плохого можно увидеть или подумать?
По-моему, в фильме "Женщина, которая поёт" была сцена, где певица вместо песни произносит монолог, обращаясь к залу
А что на счёт к примеру групп:
Arktik and Asti, или группа Dabro?
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Нет никаких вокальных данных. Они не поют, а просто разговаривают под музыку. Компьютерная обработка звука. И больше вообще ничего!
Марув.
Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Окончила физико-математический лицей.
В 2014 году окончила факультет автоматики и приборостроения, получив дипломы по двум специальностям: «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности». Одновременно обучалась вокалу.