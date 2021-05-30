Жители Волгограда пожаловались на неадекватное поведение Бузовой на концерте

Подписчики сообщества "Блокнот Волгоград" рассказали о странном поведении Ольги Бузовой во время концерта. По словам горожан, мероприятие задержали на час, а певица ругалась и нецензурно высказывалась со сцены.

Своё выступление Бузова начала со слов: "Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура". После она исполнила три песни и ушла переодеваться за кулисы, однако оттуда она также продолжала невнятно говорить в микрофон.

"Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами", – заявила артистка.

Некоторые пользователи отметили, что у певицы явно заплетался язык, и сочли странным, что на концерте она может позволить себе нецензурную брань. Горожане предполагают, что артистка могла быть пьяна.