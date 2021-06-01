"Время уходит": Томенко о судьбе обхода Барнаула, который подорожал до 60 млрд

Алтайский край может получить кредиты на инфраструктурные проекты под 3% годовых на 15 лет, о которых во время последнего послания Федеральному Собранию рассказал Владимир Путин. Регион может рассчитывать на 8-15 миллиардов рублей, которые власти могут потратить в том числе на строительство обхода Барнаула и третьего моста через Обь. Сам же проект за несколько лет подорожал с 50 до 60 миллиардов рублей. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в "Переговорке" на amic.ru.

Льготный кредит

По словам главы региона, у правительства края много планов относительно развития различного рода инфраструктур: транспортной, инженерной, коммунальной и всей остальной. И Алтайский край, уверен Томенко, может рассчитывать на часть от 500 миллиардов, которые регионам пообещал Путин во время послания Федеральному Собранию. Тем более госдолг, который влияет на то, сколько может получить субъект, у Алтайского края один из самых низких в стране – около 2 миллиардов рублей при 150-миллиардных ежегодных доходах. Однако, учитывая, что на эти 500 млрд будут претендовать и другие регионы, Виктор Томенко уверен, что правительство может выделить под инфраструктурный проект Алтайскому краю не более 8-15 миллиардов. Куда их потратить – власти пока не решили.

"Что касается возможности привлечения инфраструктурных кредитов, объявленных в послании президента, то по ним сейчас идёт уточнение технических требований. Когда будет понятно, что туда подходит, – мы обязательно туда предъявим наши проекты. В Алтайском крае их много, и в случае своей реализации они дадут заметный социальный и экономический эффект. Сейчас мы над этим работаем", – сообщил Виктор Томенко.

На обход не хватит

Губернатор края не исключает, что кредитные средства могут пойти на строительство обхода Барнаула и третьего моста через Обь. Однако проект настолько грандиозный, что без дополнительной поддержки федеральных властей его не реализовать.

"Вся документация по обходу Барнаула подготовлена. Время уходит, и он был рассчитан в ценах двух-, трёхлетней давности. Цена вопроса, на самом деле, под 60 миллиардов рублей. Даже если мы эти деньги получим на 15 лет под привлекательную ставку 3% – отдавать придётся свои деньги с процентами. Поэтому их хватит лишь на какую-то часть. Всё остальное надо искать. Этих решений пока нет, без федеральной поддержки, очевидно, Алтайский край в обозримом будущем эти средства не найдёт. Поэтому мы продолжаем с Министерством транспорта, Федеральным дорожным агентством, Министерством финансов и экономики этот вопрос рассматривать. Были предположения организации платной дороги, но вряд ли они имеют перспективу осуществиться", – сказал в интервью Виктор Томенко и добавил, что власти края находятся в постоянных переговорах с правительством страны, Минтрансом по вопросу строительства обхода Барнаула. Однако федеральные ведомства требуют предоставить все обоснования важности этого проекта для Алтайского края.

"Мы продолжаем работать над источниками. Конечно, проект реализовывать будем не один год, но инфраструктурные кредиты были объявлены однократно. Если бы каждый год давали по 500 миллиардов всем субъектам, можно было бы посмотреть. Когда ты идёшь брать деньги – нужно предъявлять весомые доказательства", – добавил губернатор.

Что известно про обход Барнаула

Как неоднократно писал amic.ru, проект обхода Барнаула пытаются реализовать уже много лет. Четырёхполосная трасса длиною около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдёт между посёлками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечёт Змеиногорский тракт вблизи Бельмесёво. Далее – красивый и современный мост и 15-километровая пойменная часть. После неё обход пересечёт дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе посёлка Лесного Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка. Рядом с новой трассой появятся магазины, заправки, кафе и мотели.

Обход Барнаула – инициатива бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. Сменивший его Виктор Томенко также признал важность обхода, однако выделения средств на федеральном уровне добиться пока не удалось.

В сентябре 2020 года губернатор встретился с представителями "Газпромбанка". Тогда стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия компании в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнёрства при строительстве школ, детсадов и других объектов. "Газпромбанк" выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь. Однако до конкретных реализаций пока не дошло.

Полностью интервью Виктора Томенко Елене Пацар в программе "Переговорка" смотрите на amic.ru.