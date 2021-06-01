Азербайджан потребовал расследования гибели застреленного полицейским парня в Новосибирске

Посольство Азербайджана в России обратилось в правоохранительные органы с требованием объективного и всестороннего расследования гибели 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Мошковском районе Новосибирской области. Молодой человек скончался в больнице 30 мая после случайного огнестрельного ранения в голову сотрудником ГИБДД.

Консульство в своём сообщении на официальном сайте выразило соболезнования семье погибшего. При этом, в какие именно органы обратились дипломаты, не уточняется.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой. Для установления личности полицейские решили сопроводить водителя в служебный автомобиль. 19-летний Векил Абдуллаев, который также ехал в машине, попытался помешать полицейским.

В результате сотрудник ГИБДД Александр Гусев решил задержать Абдуллаева – сначала оттолкнул ногой, а после достал табельный пистолет и прижал мужчину к капоту, направив оружие в сторону головы. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

30 мая Абдуллаев скончался в реанимации в больнице. Следователи переквалифицировали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Полицейскому грозит до трёх лет лишения свободы. 31 мая суд арестовал Гусева на два месяца.

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся нападениях он назвал слухами.