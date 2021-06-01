Азербайджан потребовал расследования гибели застреленного полицейским парня в Новосибирске

Посольство Азербайджана в России обратилось в правоохранительные органы с требованием объективного и всестороннего расследования гибели 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Мошковском районе Новосибирской области. Молодой человек скончался в больнице 30 мая после случайного огнестрельного ранения в голову сотрудником ГИБДД.
Консульство в своём сообщении на официальном сайте выразило соболезнования семье погибшего. При этом, в какие именно органы обратились дипломаты, не уточняется.
Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой. Для установления личности полицейские решили сопроводить водителя в служебный автомобиль. 19-летний Векил Абдуллаев, который также ехал в машине, попытался помешать полицейским.
В результате сотрудник ГИБДД Александр Гусев решил задержать Абдуллаева – сначала оттолкнул ногой, а после достал табельный пистолет и прижал мужчину к капоту, направив оружие в сторону головы. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил молодого человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").
30 мая Абдуллаев скончался в реанимации в больнице. Следователи переквалифицировали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Полицейскому грозит до трёх лет лишения свободы. 31 мая суд арестовал Гусева на два месяца.
Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.
При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся нападениях он назвал слухами.
Комментарии
Пусть Посольство Азербайджана в России прокомментирует агрессию молодого их представителя в отношении представителя Закона.
Еще бы хотелось знать он является гражданином Азербайджана? Чего он тут вообще делает, а не в армии служит.
В США пацанчик даже не добежал бы до полицейского.
Полицейский, видя угрозу своей жизни, сразу бы стрелял на поражение.
И его бы оправдали.
чемодан , вокзал, Баку
чемодан , вокзал, Баку
Всей диаспоре!!!!!!
потребовал расследования нападения гражданина Азербайджана на полицейского в России, что привело к гибели нападавшего
И посла выслать. Достали.
чемодан , вокзал, Баку
Многократно плюсую!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже интересно, ЧТО победит добро или зло
Что у нас за люди?
За что против полицейского возбудили дело.
А если бы его этот обдолбыш убил???
Чемодан, вокзал , Баку.
Злые. Ограниченные. При отзеркаливании- "А нас то за что?"
Азербайджан рулит!!
При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил...
Что есть такое "азербайджанская автономия"?
Великая держава.
А посольство Азербайджана не хочет ответить, почему представитель их национальности вел себя как бандит и не подчинялся законам России?
Мое мнение - правильно, что его пристрелили как шакала! Другим таким же будет наука!
1.06.2021 14:58
- гость -
Ну-ну! То-то они в своей америке на колено перед чёрненькими становятся. "Не добежал".
Amic, откуда столько подробностей то??? люди, видевшие всё своими глазами, говорить отказываются, спящими притворяются.. а здесь.. оттолкнул ногой, доставл пистолет.
Было так: ребята задержанный водитель, желая избежать наказания, позвал друзей на помощь. Друзья решили восприпятствовать действиям сотрудников МВД и затеяли потосовку с инспектором, попытались отобрать служебное оружие. В результате потосовки произошел выстрел, а храбрые друзья скрылись. Далее друзья угрожали местным жителям и требовали молчать.
А может это России следует спросить у Азербайджана ,почему их граждане не соблюдают законы России и не подчиняются представителям власти?А то сначала нападают толпой,а потом спасите-помогите..