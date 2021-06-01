В регионе начали проверку батутов из-за ЧП с детьми в Барнауле

В Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура в связи с травмированием двоих детей при использовании аналогичного аттракциона в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки с привлечением специалистов государственной инспекции Гостехнадзора по Алтайскому краю будет дана оценка состоянию безопасности при эксплуатации надувного и иного оборудования, соответствие их требованиям национального стандарта, в том числе при установке, соблюдение эксплуатационной документации, прохождение аттестации операторами, предоставление необходимой информации посетителям, обеспечение требуемого ограждения, наличие средств пожаротушения и доврачебной медицинской помощи, иных требований законодательства о техническом регулировании", – уточнили в ведомстве.

В случае выявления нарушений собственникам поручат их устранить и привлекут виновных лиц к ответственности.

Напомним, в Барнауле установлено выше 20 надувных батутов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован. Это связано с мораторием.

В рамках рейдовых мероприятий планируют установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".