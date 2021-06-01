Предпринимательнице предъявили обвинение после ЧП с батутом в Барнауле

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"По данным следствия, днём 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети, – уточнили в ведомстве. – В результате две девочки трёх и четырёх лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью".
Следственные органы ходатайствуют о заключении обвиняемой под стражу. Кроме того, задержан её сын, который по документам является владельцем батута, однако, по словам его матери, никакого отношения к бизнесу не имеет.
Ранее владелица взлетевшего аттракциона рассказала свою версию произошедшего и пообещала возместить семьям пострадавших расходы на реабилитацию и лечение. Кроме того, предпринимательница заявила, что закрывает бизнес. По её словам, за техникой безопасности на батуте следили, а виноват в случившемся резко налетевший ветер.
Отметим, что днём ранее следователи возбудили второе уголовное дело после взлёта и опрокидывания аттракциона.
Напомним, есть несколько версий случившегося. В их числе – отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.
В алтайском Минздраве рассказали о состоянии девочек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Дыхание одной из пострадавших поддерживают при помощи ИВЛ.
Комментарии
"По ее словам, за техникой безопасности на батуте следили, а виноват в случившемся резко налетевший ветер." -какой нахрен ветер, что за тупые отмазки, выгораживающего себя предпринимателя???? Да хоть ураган!!!
Стропы батута должны выдерживать вот такой "резко налетевший ветер"!!!
А нет-так приковывайте батут железными ЦЕПЯМИ!
А то сколько раз видел, закрутят пару шурупов в асфальт, привяжут к ним стропы на узелок-и так сойдет!
Извлекаете прибыль-будьте добры проверяйте всё на 200%!!
Тем более, для детей-вдвойне проверяйте!
Не может здесь быть дело случая!!!
Почему под стражу. Сбежит.
Подставил сынок мамашу
Я не защищаю предпринимателя,а куда раньше смотрели надзорные органы,когда выдавали разрешение?У нас как всегда,пока петух в ... не клюнет,не пошевелятся.
Не случись данного инцидента,так бы и дальше продолжалось использование данных аттракционов по городу без соблюдения техники безопасности.
1.06.2021 14:32
иван
Полностью правы. Девочкам скорейшего выздоровления.
Крепить надо так, чтобы ветер не смог эту конструкцию подбрасывать как перышко. А раз такое произошло, значит была нарушена техника безопасности.
Ветер часто в Барнауле дует. И что? Все батуты сразу в полет отправляются?
В современной России, вся надежда только на зоркий глаз родителей, а не на надзорные органы!
Поэтому, родители, не ленитесь перед тем как ваш ребенок ступит на батут(или другие аттракционы) , проверить его техсостояние и правила безопасности!
Если хоть одно нарушено- не стесняться, сразу звонить предпринимателю или надзорные органы!
1.06.2021 14:32
иван
По технике безопасности при сильном ветре батут необходимо сдувать. Никакие стропы его не удержат, их даже не куда намертво вкручивать. но там походу был не ветер, а прорыв
1520. Респект.
Крч обвинение собственнице, круто че. А обвинения главе ростехнадзора где? Логика та же. Получается открыл кафе, а официант кипятком облил ребенка, тебе обвинение, так получается. Жуть какая то.
Как деньги собирать-орлы, а как отвечать-овечки