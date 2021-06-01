Предпринимательнице предъявили обвинение после ЧП с батутом в Барнауле

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, днём 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети, – уточнили в ведомстве. – В результате две девочки трёх и четырёх лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью".

Следственные органы ходатайствуют о заключении обвиняемой под стражу. Кроме того, задержан её сын, который по документам является владельцем батута, однако, по словам его матери, никакого отношения к бизнесу не имеет.

Ранее владелица взлетевшего аттракциона рассказала свою версию произошедшего и пообещала возместить семьям пострадавших расходы на реабилитацию и лечение. Кроме того, предпринимательница заявила, что закрывает бизнес. По её словам, за техникой безопасности на батуте следили, а виноват в случившемся резко налетевший ветер.

Отметим, что днём ранее следователи возбудили второе уголовное дело после взлёта и опрокидывания аттракциона.

Напомним, есть несколько версий случившегося. В их числе – отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.

В алтайском Минздраве рассказали о состоянии девочек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Дыхание одной из пострадавших поддерживают при помощи ИВЛ.