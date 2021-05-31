Власти Алтайского края не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе

Батут в Барнауле, на котором пострадали две девочки, не был зарегистрирован должным образом в связи с мораторием, который действует до октября 2022 года, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

"В соответствии с действующим законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации, – уточнил представитель властей региона. – Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов".

В связи с произошедшим 30 мая ЧП региональное правительство рассматривает варианты внесения изменений в законодательство, чтобы сократить действие моратория.

Власти подсчитали, что в общей сложности в Барнауле функционируют свыше 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха.

Напомним, батут взлетел в воздух 30 мая. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

В результате пострадали две четырёхлетние девочки. Их состояние оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.

По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело. Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.

Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он дал специальные поручения министру здравоохранения Дмитрию Попову и зампреду правительства Александру Лукьянову.