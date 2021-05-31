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Новости

Власти Алтайского края не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе

, ИА "Амител"
Это связано с мораторием на регистрацию аттракционов
Фото: ursobol.ru

Фото: ursobol.ru

Батут в Барнауле, на котором пострадали две девочки, не был зарегистрирован должным образом в связи с мораторием, который действует до октября 2022 года, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

"В соответствии с действующим законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации, – уточнил представитель властей региона. – Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов".

В связи с произошедшим 30 мая ЧП региональное правительство рассматривает варианты внесения изменений в законодательство, чтобы сократить действие моратория.

Власти подсчитали, что в общей сложности в Барнауле функционируют свыше 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха.

Напомним, батут взлетел в воздух 30 мая. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

В результате пострадали две четырёхлетние девочки. Их состояние оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.

По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело. Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.

Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он дал специальные поручения министру здравоохранения Дмитрию Попову и зампреду правительства Александру Лукьянову.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.05.2021 16:45
- гость -

Позор нашей власти! Здоровье пострадавших девочек на их совести. Все, что связано с детьми, должно контролироваться государством. Уже должны были закрыть батуты по всему городу до тщательной проверки (а лучше - совсем), а не отмазываться каким-то мораторием.

31.05.2021 16:49
Гость

Издеваетесь что ли??? Законы , ГОСТ, и вся документация утверждена в 2013 году! То что нет регистраций это только доказывает не знание законов как силовиками, так и администрациями! Прочитал полную профанацию, лишь бы отбрехаться!!! Как и все отписки от госслужбы из этой же песни - мы работать не хотим и не будем!

31.05.2021 16:51
- гость -

Вы о чем. Кому нужны дети. Какому государству.

31.05.2021 16:57
Виктор

А нам нужны батуты? Хоть с регистрацией, хоть без?

31.05.2021 16:59
гость

Ну, на нет, и суда нет.

31.05.2021 16:59
Гость

Ждите письма из кремля, в алтайском крае не было зарегистрировано никаких местных властей)

31.05.2021 17:47
- гость -

Власти дали разрешение барыгам делать на детях деньги , как они хотят. Браво!

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