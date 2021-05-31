Власти Алтайского края не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе

Батут в Барнауле, на котором пострадали две девочки, не был зарегистрирован должным образом в связи с мораторием, который действует до октября 2022 года, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.
"В соответствии с действующим законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации, – уточнил представитель властей региона. – Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов".
В связи с произошедшим 30 мая ЧП региональное правительство рассматривает варианты внесения изменений в законодательство, чтобы сократить действие моратория.
Власти подсчитали, что в общей сложности в Барнауле функционируют свыше 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха.
Напомним, батут взлетел в воздух 30 мая. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.
В результате пострадали две четырёхлетние девочки. Их состояние оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.
По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело. Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.
Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он дал специальные поручения министру здравоохранения Дмитрию Попову и зампреду правительства Александру Лукьянову.
Комментарии
Позор нашей власти! Здоровье пострадавших девочек на их совести. Все, что связано с детьми, должно контролироваться государством. Уже должны были закрыть батуты по всему городу до тщательной проверки (а лучше - совсем), а не отмазываться каким-то мораторием.
Издеваетесь что ли??? Законы , ГОСТ, и вся документация утверждена в 2013 году! То что нет регистраций это только доказывает не знание законов как силовиками, так и администрациями! Прочитал полную профанацию, лишь бы отбрехаться!!! Как и все отписки от госслужбы из этой же песни - мы работать не хотим и не будем!
Вы о чем. Кому нужны дети. Какому государству.
А нам нужны батуты? Хоть с регистрацией, хоть без?
Ну, на нет, и суда нет.
Ждите письма из кремля, в алтайском крае не было зарегистрировано никаких местных властей)
Власти дали разрешение барыгам делать на детях деньги , как они хотят. Браво!