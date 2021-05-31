Алтайский СК возбудил второе уголовное дело после ЧП с батутом

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" в связи с травмированием двоих четырехлетних детей в ЧП с батутом в Барнауле. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

По его словам, признаки преступления выявили в действиях "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности".

Правоохранители проверяют, как приняли батут в эксплуатацию и какие действия при этом предприняли контролирующие органы.

Отметим, что это уже второе уголовное дело после взлета и опрокидывания аттракциона. Первое возбудили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее журналисты раскрыли личность владелицы взлетевшего батута. Она рассказала свою версию произошедшего и пообещала возместить семьям пострадавших расходы на реабилитацию и лечение. Кроме того, предпринимательница заявила, что закрывает бизнес.

По ее словам, за техникой безопасности на батуте следили, а виноват в случившемся резко налетевший ветер.

Напомним, есть несколько версий случившегося. В их числе отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.