1 июня целый спектакль с аниматорами, песнями и танцами, в которых приняли участие не только дети, но и взрослые, был разыгран в одном из частных микрорайонов Барнаула – Докучаевском. Организаторами праздника стали справороссы.

Как рассказала замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в АКЗС Людмила Суслова, заслугу в том, что праздник удался, по праву должна разделить старшая по улице Балабанова Ирина Мягкова. "Замечательный человек. С большой любовью к своему уголку, своей улице. Отправной точкой стал именно ее посыл организовать праздничное мероприятие для ребятишек микрорайона", — прокомментировала депутат.

По словам Суслвой, ни для кого не секрет, что сводить ребенка в тот же парк сегодня влетит в копеечку даже для одного чада. "А если их шестеро, как у одной из мамочек, которые приняли самое активное участие в мероприятии. А тут совершенно бесплатно, кроме того, дети получили подарки от партии. Все пели, плясали, даже родители. Горожане благодарили партию, отмечали, что никогда не было на их улице такого прекрасного праздника. "Огромные слова благодарности Ирине Николаевне Мягковой за ту работу, которую она проводит в поселке для жителей и ребят микрорайона", – резюмировала Людмила Суслова.

Венцом торжества стало чаепитие с тортами и пирожными. В его ходе Людмила Суслова поздравила именинницу Настю Манаенко, зачитала благодарственное письмо от депутата Госдумы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева и вручила долгожданный подарок – акустическую колонку. Также благодарственных писем за активное участие в жизни микрорайона удостоились еще несколько семей. Особых почестей удостоилась семья Оленниковых, которая воспитывает шестерых детей.