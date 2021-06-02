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Новости

Жильцы улицы Гущина закидали рабочих яйцами, чтобы остановить стройку в Барнауле

, ИА "Амител"
Застройщик продолжил возведение многоэтажки "на пятачке", несмотря на протест жителей домов 150/3 и 150/4
Площадка под застройку на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Площадка под застройку на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители барнаульских многоэтажек на улице Гущина, 150/3 и 150/4, забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами. Горожане выступают против строительства ещё одного дома между зданиями и решили проявить свою гражданскую позицию, когда застройщик продолжил работы, несмотря на протесты.

Как сообщает "Банкфакс", 31 мая и 1 июня жильцы домов начали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Попасть они ни в кого не смогли, однако такая обстановка мешает сотрудникам застройщика работать.

При этом выявить "стрелка" не удалось – заметить, из какого окна летели яйца, рабочим не удалось, а камеры видеонаблюдения фиксируют лишь окна первых этажей.

Представители "Регионстроя" пытались урегулировать ситуацию через группу активистов, однако они ничего не смогли сделать, поскольку у них не нашлось рычагов воздействия на соседей. Если "обстрел" повторится снова, то в компании собираются обращаться в полицию.

Напомним, что в начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, к депутатам, а также в прокуратуру. В середине апреля ведомство обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

При этом сам застройщик решил возобновить работы 31 мая – по его словам, срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2021 11:34
Гость

Хахахаха, яйца вроде не дешевые нынче.

2.06.2021 11:36
ПЕТР

Лучше бы съели...

2.06.2021 11:37
- гость -

Дурость какая.......

2.06.2021 11:38
- гость -

Идиоты.

2.06.2021 11:39
гость

забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами

90 рублей десяток, интересно сколько штук они выбросили

2.06.2021 11:46
гость

Если "обстрел" повторится снова, то в компании собираются обращаться в полицию

Хулиганство? Как то ни в УК, ни в КоАП статьи к яйцам не подходят, может полиция отпнуть Скажут, идите в суд

2.06.2021 11:47
- гость -

А рабочие то в чём виноваты?

2.06.2021 11:54
гость

Людей в угол загнали.
Подумайте, даже если 20% людей, проживающих в этих двух домах купили квартиры в кредиты и ипотеки, вбухав огромные деньги в ремонт -- теперь на расстоянии 10 метров от их окон возведут многоэтажку. их квартиры потеряют в цене, да и жить окна в окна с соседями они не планировали, покупая там квартиры.

А где гарантия, что их дома не "поведет" при таком близком строительстве по соседству???

Их понять можно. Неужели у нас в городе мало земли???

2.06.2021 11:56
- гость -

Расстояние между домами метров 20 будет)))
Всё нормально! Одобрено!

2.06.2021 12:01
- гость -

Кто там разрешение выдал?! Воробьев? Проверить его работу начиная с первого дня, что кому он навыдавал подобных решений. Взять на карандаш. Это же оскорбление здравого смысла.

2.06.2021 12:03
Гость

Строители то при чем?

2.06.2021 12:09
иван

КАК так возобновили??? Там же говорили,что есть нарушения, при которых строить нельзя!!! Тогда нужно ставить там палатки и дежурить пор-очереди!

2.06.2021 12:13
гость

Эту ситуацию просто нельзя спускать на тормоза!!!
Если дом будут строить, то это будет пример и для других застройщиков, которые в край оборзеют и будут лепить дома с нарушениями!!!!
Хорошо бы было, чтобы подключились в эту проблему не только жители этих домов, но и соседних!!!

2.06.2021 12:17
Митенька ржевский

Раз сотовые вышки, как решила наша Думка, должны располагаться на расстоянии, равным высоте её падения, до жилых строений, то почему эти вот городушки, а иначе то, что сейчас строится, назвать нельзя, можно строить гораздо ближе, чем высота здания? Не дай бог, конечно, но в такой аэродинамической трубе, созданной близко расположенными зданиями, обязательно будут возникать вихревые потоки, которые будут раскачивать здания. Знаем, проходили!

2.06.2021 12:17
пётр

А что, разве жильцы этих домов не подали на застройщика в суд??? Или чем суд кончился, если кто в курсе?

2.06.2021 12:17
- гость -

ну еще и хулиганку пришпандорят, толку-то с ваших яиц??
бабы поди кидались продуктом, поди еще в тепле специально держали, что протухшие стали)))

2.06.2021 12:25
- гость -

Жильцы-быдло, и методы такие же. Выкупайте землю, или не лезьте в чужой огород.

2.06.2021 12:25
- гость -

Буйные барнаульцы. То дороги перекапывают, то в строителей кидают.

2.06.2021 12:33
- гость -

2.06.2021 11:54
гость

Они их в ипотеку купили на продажу что ли? Цена при чём здесь? Сам то понял, что написал?

2.06.2021 12:36
гость


2.06.2021 11:56
- гость -

Расстояние между домами метров 20 будет)))
Всё нормально! Одобрено!


Сейчас расстояние между домами менее 50 метро.
Как будет 20??? Дом что всего 10 метров шириной будет???

2.06.2021 12:49
гость

многие и сьехать с этих квартир не смогут, так как привязаны ипотекой или кредитом...
а если понимать, что из-за того что окна твоей квартиры будут упираться в стену дома, то цена упадет в разы, все правильно.

2.06.2021 12:52
гость

2.06.2021 11:54
гость

Люди когда покупали квартиры неудосужились посмотреть на проект, кто же их загнал то. Да и если они загнанные и их единственный ответ это пара яиц мимо цели, ну смешно же просто, вот это мужики с яйцами)) Комедия сплошная.

Покупают же добровольно вот в этих местах квартиры, они и без дома в середине выглядят как натуральное гетто. Покупают а потом ноют что одного нет другого и т.д.

2.06.2021 13:01
Наталья

я Вас умоляю!

Кто из нас, покупающих квартиры требовали у риелтора проекты застройки квартала???
тем более сегодня в планах у застройщика не было этой идеи, а завтра появилась!

Или кто-то требовал, а я одна такая?

2.06.2021 13:02
- гость -

Покупают же добровольно вот в этих местах квартиры

Вот интересно, когда этот дом туда воткнут, захочет ли кто покупать там квартиры, чтобы упираться окнами в эти два дома ?..)

2.06.2021 13:06
Гость

Вот интересно, когда этот дом туда воткнут, захочет ли кто покупать там квартиры, чтобы упираться окнами в эти два дома ?..)

Однозначно да)) Покупают же во всех этих гетто на власихинской, тем самым поощряя подобную дикую застройку. Жить в таких местах добровольно и платить еще приличные деньги за это, у меня в голове не укладывается.

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