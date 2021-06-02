Жильцы улицы Гущина закидали рабочих яйцами, чтобы остановить стройку в Барнауле

Жители барнаульских многоэтажек на улице Гущина, 150/3 и 150/4, забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами. Горожане выступают против строительства ещё одного дома между зданиями и решили проявить свою гражданскую позицию, когда застройщик продолжил работы, несмотря на протесты.

Как сообщает "Банкфакс", 31 мая и 1 июня жильцы домов начали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Попасть они ни в кого не смогли, однако такая обстановка мешает сотрудникам застройщика работать.

При этом выявить "стрелка" не удалось – заметить, из какого окна летели яйца, рабочим не удалось, а камеры видеонаблюдения фиксируют лишь окна первых этажей.

Представители "Регионстроя" пытались урегулировать ситуацию через группу активистов, однако они ничего не смогли сделать, поскольку у них не нашлось рычагов воздействия на соседей. Если "обстрел" повторится снова, то в компании собираются обращаться в полицию.

Напомним, что в начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, к депутатам, а также в прокуратуру. В середине апреля ведомство обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

При этом сам застройщик решил возобновить работы 31 мая – по его словам, срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет.