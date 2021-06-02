Жильцы улицы Гущина закидали рабочих яйцами, чтобы остановить стройку в Барнауле

Жители барнаульских многоэтажек на улице Гущина, 150/3 и 150/4, забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами. Горожане выступают против строительства ещё одного дома между зданиями и решили проявить свою гражданскую позицию, когда застройщик продолжил работы, несмотря на протесты.
Как сообщает "Банкфакс", 31 мая и 1 июня жильцы домов начали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Попасть они ни в кого не смогли, однако такая обстановка мешает сотрудникам застройщика работать.
При этом выявить "стрелка" не удалось – заметить, из какого окна летели яйца, рабочим не удалось, а камеры видеонаблюдения фиксируют лишь окна первых этажей.
Представители "Регионстроя" пытались урегулировать ситуацию через группу активистов, однако они ничего не смогли сделать, поскольку у них не нашлось рычагов воздействия на соседей. Если "обстрел" повторится снова, то в компании собираются обращаться в полицию.
Напомним, что в начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.
Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, к депутатам, а также в прокуратуру. В середине апреля ведомство обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.
При этом сам застройщик решил возобновить работы 31 мая – по его словам, срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет.
Комментарии
Хахахаха, яйца вроде не дешевые нынче.
Лучше бы съели...
Дурость какая.......
Идиоты.
забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами
90 рублей десяток, интересно сколько штук они выбросили
Если "обстрел" повторится снова, то в компании собираются обращаться в полицию
Хулиганство? Как то ни в УК, ни в КоАП статьи к яйцам не подходят, может полиция отпнуть Скажут, идите в суд
А рабочие то в чём виноваты?
Людей в угол загнали.
Подумайте, даже если 20% людей, проживающих в этих двух домах купили квартиры в кредиты и ипотеки, вбухав огромные деньги в ремонт -- теперь на расстоянии 10 метров от их окон возведут многоэтажку. их квартиры потеряют в цене, да и жить окна в окна с соседями они не планировали, покупая там квартиры.
А где гарантия, что их дома не "поведет" при таком близком строительстве по соседству???
Их понять можно. Неужели у нас в городе мало земли???
Расстояние между домами метров 20 будет)))
Всё нормально! Одобрено!
Кто там разрешение выдал?! Воробьев? Проверить его работу начиная с первого дня, что кому он навыдавал подобных решений. Взять на карандаш. Это же оскорбление здравого смысла.
Строители то при чем?
КАК так возобновили??? Там же говорили,что есть нарушения, при которых строить нельзя!!! Тогда нужно ставить там палатки и дежурить пор-очереди!
Эту ситуацию просто нельзя спускать на тормоза!!!
Если дом будут строить, то это будет пример и для других застройщиков, которые в край оборзеют и будут лепить дома с нарушениями!!!!
Хорошо бы было, чтобы подключились в эту проблему не только жители этих домов, но и соседних!!!
Раз сотовые вышки, как решила наша Думка, должны располагаться на расстоянии, равным высоте её падения, до жилых строений, то почему эти вот городушки, а иначе то, что сейчас строится, назвать нельзя, можно строить гораздо ближе, чем высота здания? Не дай бог, конечно, но в такой аэродинамической трубе, созданной близко расположенными зданиями, обязательно будут возникать вихревые потоки, которые будут раскачивать здания. Знаем, проходили!
А что, разве жильцы этих домов не подали на застройщика в суд??? Или чем суд кончился, если кто в курсе?
ну еще и хулиганку пришпандорят, толку-то с ваших яиц??
бабы поди кидались продуктом, поди еще в тепле специально держали, что протухшие стали)))
Жильцы-быдло, и методы такие же. Выкупайте землю, или не лезьте в чужой огород.
Буйные барнаульцы. То дороги перекапывают, то в строителей кидают.
2.06.2021 11:54
гость
Они их в ипотеку купили на продажу что ли? Цена при чём здесь? Сам то понял, что написал?
2.06.2021 11:56
- гость -
Расстояние между домами метров 20 будет)))
Всё нормально! Одобрено!
Сейчас расстояние между домами менее 50 метро.
Как будет 20??? Дом что всего 10 метров шириной будет???
многие и сьехать с этих квартир не смогут, так как привязаны ипотекой или кредитом...
а если понимать, что из-за того что окна твоей квартиры будут упираться в стену дома, то цена упадет в разы, все правильно.
2.06.2021 11:54
гость
Люди когда покупали квартиры неудосужились посмотреть на проект, кто же их загнал то. Да и если они загнанные и их единственный ответ это пара яиц мимо цели, ну смешно же просто, вот это мужики с яйцами)) Комедия сплошная.
Покупают же добровольно вот в этих местах квартиры, они и без дома в середине выглядят как натуральное гетто. Покупают а потом ноют что одного нет другого и т.д.
я Вас умоляю!
Кто из нас, покупающих квартиры требовали у риелтора проекты застройки квартала???
тем более сегодня в планах у застройщика не было этой идеи, а завтра появилась!
Или кто-то требовал, а я одна такая?
Покупают же добровольно вот в этих местах квартиры
Вот интересно, когда этот дом туда воткнут, захочет ли кто покупать там квартиры, чтобы упираться окнами в эти два дома ?..)
Вот интересно, когда этот дом туда воткнут, захочет ли кто покупать там квартиры, чтобы упираться окнами в эти два дома ?..)
Однозначно да)) Покупают же во всех этих гетто на власихинской, тем самым поощряя подобную дикую застройку. Жить в таких местах добровольно и платить еще приличные деньги за это, у меня в голове не укладывается.