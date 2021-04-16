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Барнаульцы обратились к Виктору Томенко с просьбой остановить стройку ЖК на парковке

, ИА "Амител"
В алтайское правительство передали обращение более чем с 600 подписями жильцов окрестных домов
Собрание жильцов на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Собрание жильцов на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители многоэтажек рядом со стройплощадкой на Гущина, 150/18, обратились за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Под коллективным письмом, которое передали в правительство 15 апреля, подписались более 600 человек.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина59-А", барнаульцы обратили внимание Стройжилнадзора и краевой инспекции по контролю в области градостроительной деятельности на ситуацию. Жильцы просят ведомства провести проверки проектной документации и привлечь независимых экспертов.

Кроме того, жители окрестных домов предлагают региональным властям совместно с городской администрацией подобрать застройщику другой участок для обмена, а на площадке организовать работы по благоустройству.

Напомним, что о строительстве дома на участке по улице Гущина, 150/18, стало известно в начале апреля. Жители недовольны планами застройщика на возведение нового строения на месте стихийной парковки – они уверены, что оно лишит их солнечного света, а окна квартир будут выходить "друг на друга".

При этом изначально при строительстве ЖК "Аврора" застройщик обещал благоустроить парковку и зелёную зону для прогулок, однако изменил свои планы. Но сейчас, по информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома компанией "Регионстрой".

Жильцы уже успели обратиться к мэру Барнаула Вячеславу Франку и устроить собрание по вопросу стройки. 15 апреля стало известно, что "Регионстрой" согласился на время отложить возведение дома и предложил компромисс с постройкой парковки на другом участке, однако жильцы собираются добиться полной отмены строительства через суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.04.2021 10:10
АБОРИГЕН

Всё правильно делают. Больше шума. Не дайте замотать вопрос и слить проблему в тишину. Перед тем как власть начнет выполнять свои прямые обязанности, она должна обосраться. По другому почему-то работать не хочет. Всё у них понимаешь по закону.

16.04.2021 10:12
- гость -

не санкционированный митинг без масок нуну

16.04.2021 10:13
- гость -

Людям поможет только Справедливая Россия! Остальные все в тряпочку молчать будут, им уже занесли.

16.04.2021 10:14
- гость -

Ну не получится назовите комплекс "Воробьиные горы", что б как в Москве было.

16.04.2021 10:18
АБОРИГЕН

16.04.2021 10:12
- гость -
Статья 31 Конституции Российской Федерации Последняя редакция Статьи 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Как видишь про санкционирование и маски ни слова.

16.04.2021 10:21
- гость -

16.04.2021 10:18
АБОРИГЕН
пофиг, а потом они и болеют и лечатся за мой счет

16.04.2021 10:25
гостья

16.04.2021 10:12
- гость -, это не митинг, а общее собрание жильцов.

16.04.2021 10:33
- гость -

Мне нравится как преподносится суть проблемы "Жители недовольны планами застройщика на возведение нового строения на месте стихийной парковки"
Суть же не только в парковке и даже совсем не в парковке.
Жителям обещали зелёную зону и парковку, а теперь на расстоянии 9 метров от своей стены они увидят стену соседнего дома. Там если что-то и можно построить то что-то малоэтажное - садик например, которого в этом районе не хватает. А зеленых зон вообще в Барнауле по пальцем пересчитать.

16.04.2021 10:39
Гость

Дома окна в окна, кругом парковка, выбрали жильё на парковке, ну будет ещё один дом, вы и сейчас живёте в таких условиях, сознательно выбрали жуткий вариант жидкого квартала, а теперь орут, ген план не смотрели, кто виноват?

16.04.2021 10:39
АБОРИГЕН

16.04.2021 10:21
- гость -
Так ты раньше начинай деньги считать. Когда ходишь на выборы и голосуешь за Едро или вообще не ходишь. Когда поддерживаешь очередное закручиваение гаек. Когда оправдываешь происходящее в стране. А гроши, на этапе когда уже народ вынужден выходить на улицу, считать не надо.

16.04.2021 10:41
Гость

10:33 да где тут зелёную зону делать? Когда всё в притык пристроено. Ясно же было, что ничего здесь не будет.

16.04.2021 10:46
- гость -

Ну так пусть жильцы скинутся и выкупят этот участок, и делают на нем хоть парковку, хоть парк, хоть садик строят!

16.04.2021 10:51
- гость -

16.04.2021 10:46
- гость -
Кстати, вариант.
Участок оценен в 15 млн. В двух домах 503 квартиры. Получается по 30 000 на квартиру, вполне подъёмная сумма

16.04.2021 10:51
гость

Путин на заседании с Томенко призвал убрать унизительную бюрократию в социальной сфере
В ходе заседания глава государства раскритиковал унижающие людей правила в социальной сфере и призвал искоренить "унизительную бюрократию" в виде "абсурдных" подзаконных актов.

Вот предыдущая новость.

16.04.2021 11:15
nik

какая ещё парковка то? где там парковка? так, стихийный отстойик.
Суть проблемы:
был Проект;
дом был достроен, но зелёной зоны нет;
пршло время передачи дома..,была сдача-приёмка квартир, предполагающая, в том числе, сверку с Проектом;
квартиры были приняты.., но зелёная зона отсутствовала.
Вопрос: где акты о недоделке в части облагораживания территории? Актов нет.
Значит всех всё устраивало. Возможно было удорожание (всё таки инвестиции) и заказчики (будущие собственники) отказались от части проекта?
Теперь то кто виноват?

16.04.2021 11:18
- гость -

Участок оценен в 15 млн

6 800 000

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