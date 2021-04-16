Барнаульцы обратились к Виктору Томенко с просьбой остановить стройку ЖК на парковке

Жители многоэтажек рядом со стройплощадкой на Гущина, 150/18, обратились за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Под коллективным письмом, которое передали в правительство 15 апреля, подписались более 600 человек.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина59-А", барнаульцы обратили внимание Стройжилнадзора и краевой инспекции по контролю в области градостроительной деятельности на ситуацию. Жильцы просят ведомства провести проверки проектной документации и привлечь независимых экспертов.

Кроме того, жители окрестных домов предлагают региональным властям совместно с городской администрацией подобрать застройщику другой участок для обмена, а на площадке организовать работы по благоустройству.

Напомним, что о строительстве дома на участке по улице Гущина, 150/18, стало известно в начале апреля. Жители недовольны планами застройщика на возведение нового строения на месте стихийной парковки – они уверены, что оно лишит их солнечного света, а окна квартир будут выходить "друг на друга".

При этом изначально при строительстве ЖК "Аврора" застройщик обещал благоустроить парковку и зелёную зону для прогулок, однако изменил свои планы. Но сейчас, по информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома компанией "Регионстрой".

Жильцы уже успели обратиться к мэру Барнаула Вячеславу Франку и устроить собрание по вопросу стройки. 15 апреля стало известно, что "Регионстрой" согласился на время отложить возведение дома и предложил компромисс с постройкой парковки на другом участке, однако жильцы собираются добиться полной отмены строительства через суд.