Пятница, 4 Июнь, 14:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,26
€ 89,26
23°


5099182 +0
Обь
570см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Петиция в поддержку новосибирского инспектора ДПС набрала 18 тысяч подписей

, ИА "Амител"
Сотрудника ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В интернете набирает подписи петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву.

"Мы, граждане Новосибирска, требуем освободить сотрудника Госавтоинспекции Новосибирска Гусева Александра, которого обвиняют по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ, – говорится в тексте обращения. – И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержанию и оказание сопротивления сотруднику ДПС!".

По данным на 11 часов 4 июня петицию, размещённую на сайте change.org, подписали свыше 18 тысяч человек.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского – со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представители азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД на два месяца. Следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.06.2021 11:48
Наталья

дайте ссылку на петицию, мы всей семьей ее подпишем!

4.06.2021 11:51
- гость -

Мы Барнаульцы поддержим Новосибирск.

4.06.2021 11:53
- гость -

А что он себе в голову не выстрелил, у нас в России, последние 20 лет твориться один беспредел. И подписи я думаю тоже такие же.

4.06.2021 11:54
- гость -

Закон суров , но это - закон!

4.06.2021 11:56
Лёня

Почему ссылку не сделать сразу на петицию сразу, весь чанж перерыл не нашел(
Жаль сотрудника, хотелось бы поддержать

4.06.2021 11:57
- гость -

Заезжие гастролеры совсем оборзели. Пусть едут домой. А то как они набедокурят, их вышли на родину. А тут по щам получили, так вон сколько вони. Полицейского перевести в другой город и сменить фамилию всей семье.

4.06.2021 11:58
- гость -

Беспредел и творят нацмены. Вспомним Багдасарян. Плевали они на ваши законы .

4.06.2021 12:06
- гость -

Следствие разберется.

4.06.2021 12:08
гость 22

Эти носорги повсюду, и мы им позволяем все! Пальцы гнут и чувствуют себя здесь хозяевами жизни, а мы молча все глотаем. Когда один их этих убил отца девочки из за ссоры в родительском чате, при этом, оставив девочку сиротой, т.к. мамы у них не было, никто не вышел на улицы и ничего не потребовал....Попробовали бы русские у них арменииазербайджаниичечнедагестании права качать! никто никогда бы не узнал, где могилка наша находится...я не националист, но за державу и русских обидно!

4.06.2021 12:08
Жоржик

Где ссылка Амик ? Вякнули и в кусты ? Поддержу полицейского однозначно, дети гор совсем обнаглели.

4.06.2021 12:11
- гость -

А если бы это были не дети гор?

4.06.2021 12:16
- гость -

наберите в яндексе : петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева
и ставте подписи.

4.06.2021 12:17
- гость -

Источник не очень надежный  (армянский), но если хотя бы частично правда ...

За время своего правления мэр Новосибирска Анатолий Локоть существенно укрепил позиции азербайджанской диаспоры в городе.

Коллеги сообщают, что нынешний глава азербайджанской диаспоры в Новосибирске Бабаев Расим Сахиб Оглы в 2014 году инвестировал деньги в предвыборную кампанию коммуниста Локтя, а в 2015 стал его советником по межнациональным вопросам. Кроме этого азербайджанским авторитетным предпринимателям достались земельные участки из муниципальной собственности под магазины, рынки и ТЦ.

Интересно, что господин Бабаев в прошлом зам. начальника 1 отдела УБНОН УВД по Новосибирской области, со слов его бывших коллег, прославился тем, что в последние годы службы «чудом спасся» от посадки по делам связанным с наркотиками. По нему и его подельникам активно работало УСБ. Ведомством характеризовался как «экстремист, ведёт осторожный образ жизни, соблюдает повышенные меры конспирации, обладает широкими внеслужебными криминальными связями».

По увольнению работал старшим судебным приставом Октябрьского района Н-ска. С 2012 года его основной кормушкой стало ООО "Союздорстрой", которое в мае 2021 фигурировало в ряде уголовных дел по коррупции в областном Минтрансе. Представитель Союздорстроя «убеждал» чиновников принять некачественные работы по ремонту дорог. Дочь Расима – Инга опять же по счастливому совпадению заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска, организует закупки и принимает результаты.

Имеет легальное прикрытие для официальных контактов в виде участия в этно-&#8203;НКО. Помимо распила бюджета на развитие дорог Новосибирска Бабаев имеет свой интерес на Хилокском, Центральном, Ленинском, «на Молодёжной» рынках, ТЦ на Речном Вокзале, ООО «Араслан» (алкопроизводство).

Силовиками фиксировались денежные транши на счета вора в законе «Юсифа Шамхорского» (в розыске за тяжкие преступления) - зятя главы Службы безопасности президента Азербайджана. Юсиф через Бабаева пытался поставить "смотрящего" за

4.06.2021 12:24
Nemo

Я бы так квалифицировал его действия: превышение убираем, действовал по инструкции, а ст. 109 УК РФ должна быть . сотрудник должен нести ответственность за неумение обращаться с оружием. Если будет установлено, что выстрел произошел из-за попытки задержанного вырваться, либо завладеть оружием, тогда прекращаем дело. Но для этого следствие все же нужно. арестован все же скорее не из-за того, что опасен, а чтобы кровная месть не состоялась.

4.06.2021 12:36
гость

http://chng.it/ByCYPqfsYK

4.06.2021 12:37
- гость -

Что хорошо усвоили немногочисленные дети гор, так это то , что , чтобы выжить надо держаться вместе, оравой. Этого очень не хватает русским.

4.06.2021 12:48
гость 22

http://chng.it/MHnrSGvYpm ссылка на петицию. Я подписала.

4.06.2021 12:48
гость

А в Баку есть русская диаспора?

4.06.2021 12:50
Fkt

Как я "люблю" вас барнаульцы. Убили человека, но вы на стороне убийцы только потому что убитый другой национальности. Ну так сбросьте фальшивые маски, признайтесь себе в национализме.

4.06.2021 12:54
- гость -

Суд разберётся виноват или нет гаишник. От галочек на американском сайте толку ноль.

4.06.2021 12:54
Солдат

В стране не работают законы. толерантность и демократия. Бухать за рулём !? да ради бога. Бабки платите и бухайте дальше. По 500 штрафов ! да пожалуйста деньги не пахнут. Власти это выгодно ! А у сотрудника полиции явное превышение. На месте этого молодого пацана которого застрелили мог оказаться и Ваш СЫН. Очнитесь люди.

4.06.2021 12:56
- гость -

4.06.2021 12:50
Fkt
Как я "люблю" вас барнаульцы. Убили человека, но вы на стороне убийцы только потому что убитый другой национальности. Ну так сбросьте фальшивые маски, признайтесь себе в национализме.

Мы не на стороне "убийцы" мы за закон. Вы поддерживаете, что азербайджанская диаспора перекрывала улицы в городе, блокировала полицейский участок, была при этом вооружена, угрожала расправой семье полицейского. Вы это поддерживаете. Между прочим убийца или нет определяет следствие и суд.

4.06.2021 12:59
Анна

4.06.2021 12:50
Fkt
Как я "люблю" вас барнаульцы.

- фальшиво вот это. Мы за справедливость. Где оценка действиям погибшего??? Или всё, все обвинения сняты? Какие статьи вменяют другим участникам? Убил, убил... А при каких обстоятельствах? Так что помолчите уже. Никто ни с кого ответственности не снимает. Но агрессивное поведение так называемой диаспоры несет в себе угрозу для безопасности граждан РФ и государственного порядка. Несогласные - к себе на родину.

4.06.2021 12:59
- гость -

4.06.2021 12:54
Солдат
---------------------
Мой сын никогда бы не стал удирать от полиции на тачке, а потом сопротивляться задержанию и пытаться отбить друга у полицейских.

4.06.2021 13:01
Гость

Слово «случайно» сейчас очень популярно, случайно нажал, случайно не увидел, случайно педальки перепутала и угробила людей, детский сад одним словом

4.06.2021 13:08
- гость -

"А в Баку есть русская диаспора"

Нет конечно. Только "гости" дарят своим детям квартиру на свадьбу. Скинулись диаспорой и молодая семья живет в своей квартире. У нас, у русских, есть такое?

4.06.2021 13:09
- гость -

4.06.2021 12:50
Fkt

Факты нам неизвестны, может он реально нападал на сотрудника ДПС.
Я думаю, подписывающие петицию, поддерживают не убийство человека, а выступают за объективное раследование, и недопустимость угроз в адрес кого-либо от этнических группировок.

4.06.2021 13:42
- гость -

Дак ментик носорога убил?

4.06.2021 13:54
гость

18 тысяч подписей

Если бы подъехали на нескольких тысячах автомобилей, его бы выпустили махом. А подписи это так, всегда можно сказать, что липа

4.06.2021 13:57
гость

Ну неосторожность то в обращении с оружием была, на предохранитель он не поставил. Но превышения точно не было, на него напали при исполнении. В США он даже не добежал бы до полицейского, ни белый, ни черный

4.06.2021 14:15
- гость -

В Америке закон. Всех троих надо было ложить. Другим наука. А срок этому парню дадут. Все у нас продажные.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
14:25
3 миллиона рублей выделил губернатор Алтайского края на премии для школьных олимпиад 0
14:13
В Барнауле уничтожили коноплю на площади более двух гектаров 0
14:01
Мегафон поможет Катару в организации чемпионата мира по футболу 2022 0
13:50
Момент падения бутылки на ребёнка в Барнауле попал на видео 10
13:39
31 декабря в России может стать выходным днем 3
13:26
16-летний мотоциклист погиб под колёсами КамАЗа в Горном Алтае 0
13:15
Бийчанин украл у курьера семь коробок с косметикой и забыл, куда их спрятал 0
13:05
ВТБ прогнозирует рост ипотечных ставок 0
12:54
В ЦБ предложили разрешить играть на бирже детям с 12 лет 10
12:43
Губерниев вернул гонорар за несостоявшуюся работу на Кубке мира по гребле на Алтае 4
12:25
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте 3
12:15
Три алтайские школы вошли в число 200 лучших в России 9
12:03
Безопасный город: Мегафон создал систему, которая помогает быстрее реагировать на ЧС 0
11:52
Барнаульский "Коммунальщик" вновь выиграл в домашнем матче 0
11:41
Петиция в поддержку новосибирского инспектора ДПС набрала 18 тысяч подписей 31
11:27
Алтайского физика подозревают в подлоге документов о радиации 1
11:15
Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:03
Студенты АлтГТУ впервые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills 0
10:52
В барнаульских посёлках Затон и Ильича обезопасили электросети от паводка 0
10:39
"Барнаулкапстрой" продаёт склад и котельную, чтобы достроить дом 3
10:26
Барнаульское "Динамо" разгромило самарские "Крылья Советов – 2" 4
10:15
Лжебанкиры убедили жительницу Рубцовска перевести на их счета 222 тысячи рублей 7
10:03
Медовый месяц на море: "Золотой телец" проводит розыгрыш подарков к свадебному сезону 0
09:53
Жёсткий шторм накроет Горный Алтай 0
09:42
Два трамвая столкнулись в Барнауле 11
09:32
Канада выбила Россию из плей-офф ЧМ-2021 по хоккею 15
09:20
Диетолог назвала напиток для очищения кишечника 5
09:06
Иностранец случайно пересёк госграницу и попался алтайским пограничникам 8
08:52
Эксперт рассказал, при каком доходе можно самому накопить на пенсию 4
08:41
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 0
08:29
Райская бухта: как гребной канал превратят в "Алтай-Экспо" с пляжами, отелями и кафе 17
08:16
Жилой комплекс на месте общественной бани предлагают построить в центре Барнаула 6
08:02
На злобу дня. Обложки самого известного сатирического журнала СССР "Крокодил" 6
07:52
Нашествие кровопийц. Почему в этом году в Алтайском крае очень много комаров? 6
07:37
Анна Попова рассказала, как человечество будет жить после пандемии 5
07:18
Чтоб ты так жил. Топ-5 самых дорогих дач Барнаула 5
07:03
Сдулись и ушли в подполье. Как в Барнауле прокуратура и МЧС батуты проверяли 21
06:51
Без лишних глаз. Дачные бассейны, в которых так и хочется искупаться 2
06:38
Варите яйца вкрутую. Что нельзя делать на Васильковый день 1
06:18
Без касс и очередей: как купить билет на электричку с помощью смартфона 1
06:01
Ливни, град и штормовой ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 4 июня 0
23:48
Такой день. "Чистый воздух" для Алтайского края и увеличение платы за проезд в Барнауле 0
23:10
Вице-премьер Новак опроверг миф о бесплатной газификации в России 3
22:46
"Домой на вертолёте". Временная дамба не спасает жителей Затона от подтопления 8
22:11
В Сети появилась видеозапись нападения коровы на девочку в Барнауле 20
21:49
Песков пообещал, что в 2021 году прямая линия с Путиным состоится 7
21:18
Советник президента Путина назвал "лекарство" от роста цен в России 8
20:50
Барнаулец заставил перевозчика отвечать за рекламные билеты 4
20:30
Путин положительно оценил обновление перечня кандидатов в Госдуму от ЕР 0
20:15
Существование питьевой воды на Земле оказалось под угрозой 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.