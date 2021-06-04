Петиция в поддержку новосибирского инспектора ДПС набрала 18 тысяч подписей

В интернете набирает подписи петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву.

"Мы, граждане Новосибирска, требуем освободить сотрудника Госавтоинспекции Новосибирска Гусева Александра, которого обвиняют по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ, – говорится в тексте обращения. – И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержанию и оказание сопротивления сотруднику ДПС!".

По данным на 11 часов 4 июня петицию, размещённую на сайте change.org, подписали свыше 18 тысяч человек.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского – со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представители азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД на два месяца. Следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").