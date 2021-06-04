Петиция в поддержку новосибирского инспектора ДПС набрала 18 тысяч подписей

В интернете набирает подписи петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву.
"Мы, граждане Новосибирска, требуем освободить сотрудника Госавтоинспекции Новосибирска Гусева Александра, которого обвиняют по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ, – говорится в тексте обращения. – И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержанию и оказание сопротивления сотруднику ДПС!".
По данным на 11 часов 4 июня петицию, размещённую на сайте change.org, подписали свыше 18 тысяч человек.
Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.
Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.
30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского – со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представители азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.
При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.
Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД на два месяца. Следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").
Комментарии
дайте ссылку на петицию, мы всей семьей ее подпишем!
Мы Барнаульцы поддержим Новосибирск.
А что он себе в голову не выстрелил, у нас в России, последние 20 лет твориться один беспредел. И подписи я думаю тоже такие же.
Закон суров , но это - закон!
Почему ссылку не сделать сразу на петицию сразу, весь чанж перерыл не нашел(
Жаль сотрудника, хотелось бы поддержать
Заезжие гастролеры совсем оборзели. Пусть едут домой. А то как они набедокурят, их вышли на родину. А тут по щам получили, так вон сколько вони. Полицейского перевести в другой город и сменить фамилию всей семье.
Беспредел и творят нацмены. Вспомним Багдасарян. Плевали они на ваши законы .
Следствие разберется.
Эти носорги повсюду, и мы им позволяем все! Пальцы гнут и чувствуют себя здесь хозяевами жизни, а мы молча все глотаем. Когда один их этих убил отца девочки из за ссоры в родительском чате, при этом, оставив девочку сиротой, т.к. мамы у них не было, никто не вышел на улицы и ничего не потребовал....Попробовали бы русские у них арменииазербайджаниичечнедагестании права качать! никто никогда бы не узнал, где могилка наша находится...я не националист, но за державу и русских обидно!
Где ссылка Амик ? Вякнули и в кусты ? Поддержу полицейского однозначно, дети гор совсем обнаглели.
А если бы это были не дети гор?
наберите в яндексе : петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева
и ставте подписи.
Источник не очень надежный (армянский), но если хотя бы частично правда ...
За время своего правления мэр Новосибирска Анатолий Локоть существенно укрепил позиции азербайджанской диаспоры в городе.
Коллеги сообщают, что нынешний глава азербайджанской диаспоры в Новосибирске Бабаев Расим Сахиб Оглы в 2014 году инвестировал деньги в предвыборную кампанию коммуниста Локтя, а в 2015 стал его советником по межнациональным вопросам. Кроме этого азербайджанским авторитетным предпринимателям достались земельные участки из муниципальной собственности под магазины, рынки и ТЦ.
Интересно, что господин Бабаев в прошлом зам. начальника 1 отдела УБНОН УВД по Новосибирской области, со слов его бывших коллег, прославился тем, что в последние годы службы «чудом спасся» от посадки по делам связанным с наркотиками. По нему и его подельникам активно работало УСБ. Ведомством характеризовался как «экстремист, ведёт осторожный образ жизни, соблюдает повышенные меры конспирации, обладает широкими внеслужебными криминальными связями».
По увольнению работал старшим судебным приставом Октябрьского района Н-ска. С 2012 года его основной кормушкой стало ООО "Союздорстрой", которое в мае 2021 фигурировало в ряде уголовных дел по коррупции в областном Минтрансе. Представитель Союздорстроя «убеждал» чиновников принять некачественные работы по ремонту дорог. Дочь Расима – Инга опять же по счастливому совпадению заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска, организует закупки и принимает результаты.
Имеет легальное прикрытие для официальных контактов в виде участия в этно-​НКО. Помимо распила бюджета на развитие дорог Новосибирска Бабаев имеет свой интерес на Хилокском, Центральном, Ленинском, «на Молодёжной» рынках, ТЦ на Речном Вокзале, ООО «Араслан» (алкопроизводство).
Силовиками фиксировались денежные транши на счета вора в законе «Юсифа Шамхорского» (в розыске за тяжкие преступления) - зятя главы Службы безопасности президента Азербайджана. Юсиф через Бабаева пытался поставить "смотрящего" за
Я бы так квалифицировал его действия: превышение убираем, действовал по инструкции, а ст. 109 УК РФ должна быть . сотрудник должен нести ответственность за неумение обращаться с оружием. Если будет установлено, что выстрел произошел из-за попытки задержанного вырваться, либо завладеть оружием, тогда прекращаем дело. Но для этого следствие все же нужно. арестован все же скорее не из-за того, что опасен, а чтобы кровная месть не состоялась.
http://chng.it/ByCYPqfsYK
Что хорошо усвоили немногочисленные дети гор, так это то , что , чтобы выжить надо держаться вместе, оравой. Этого очень не хватает русским.
http://chng.it/MHnrSGvYpm ссылка на петицию. Я подписала.
А в Баку есть русская диаспора?
Как я "люблю" вас барнаульцы. Убили человека, но вы на стороне убийцы только потому что убитый другой национальности. Ну так сбросьте фальшивые маски, признайтесь себе в национализме.
Суд разберётся виноват или нет гаишник. От галочек на американском сайте толку ноль.
В стране не работают законы. толерантность и демократия. Бухать за рулём !? да ради бога. Бабки платите и бухайте дальше. По 500 штрафов ! да пожалуйста деньги не пахнут. Власти это выгодно ! А у сотрудника полиции явное превышение. На месте этого молодого пацана которого застрелили мог оказаться и Ваш СЫН. Очнитесь люди.
4.06.2021 12:50
Fkt
Как я "люблю" вас барнаульцы. Убили человека, но вы на стороне убийцы только потому что убитый другой национальности. Ну так сбросьте фальшивые маски, признайтесь себе в национализме.
Мы не на стороне "убийцы" мы за закон. Вы поддерживаете, что азербайджанская диаспора перекрывала улицы в городе, блокировала полицейский участок, была при этом вооружена, угрожала расправой семье полицейского. Вы это поддерживаете. Между прочим убийца или нет определяет следствие и суд.
4.06.2021 12:50
Fkt
Как я "люблю" вас барнаульцы.
- фальшиво вот это. Мы за справедливость. Где оценка действиям погибшего??? Или всё, все обвинения сняты? Какие статьи вменяют другим участникам? Убил, убил... А при каких обстоятельствах? Так что помолчите уже. Никто ни с кого ответственности не снимает. Но агрессивное поведение так называемой диаспоры несет в себе угрозу для безопасности граждан РФ и государственного порядка. Несогласные - к себе на родину.
4.06.2021 12:54
Солдат
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Мой сын никогда бы не стал удирать от полиции на тачке, а потом сопротивляться задержанию и пытаться отбить друга у полицейских.
Слово «случайно» сейчас очень популярно, случайно нажал, случайно не увидел, случайно педальки перепутала и угробила людей, детский сад одним словом
"А в Баку есть русская диаспора"
Нет конечно. Только "гости" дарят своим детям квартиру на свадьбу. Скинулись диаспорой и молодая семья живет в своей квартире. У нас, у русских, есть такое?
4.06.2021 12:50
Fkt
Факты нам неизвестны, может он реально нападал на сотрудника ДПС.
Я думаю, подписывающие петицию, поддерживают не убийство человека, а выступают за объективное раследование, и недопустимость угроз в адрес кого-либо от этнических группировок.
Дак ментик носорога убил?
18 тысяч подписей
Если бы подъехали на нескольких тысячах автомобилей, его бы выпустили махом. А подписи это так, всегда можно сказать, что липа
Ну неосторожность то в обращении с оружием была, на предохранитель он не поставил. Но превышения точно не было, на него напали при исполнении. В США он даже не добежал бы до полицейского, ни белый, ни черный
В Америке закон. Всех троих надо было ложить. Другим наука. А срок этому парню дадут. Все у нас продажные.