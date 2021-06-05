Полицейского, случайно застрелившего мужчину под Новосибирском, отпустили из-под стражи

Сотрудника новосибирской полиции, который случайно смертельно ранил выстрелом в голову 19-летнего Векила Абдулааева, отпустили из-под стражи. Такое решение принял лично глава СК Александр Бастрыкин, сообщает "Лента.ру".

Глава ведомства поручил немедленно доложить ему о деталях инцидента. Кроме того, были проведены служебные проверки в региональном управлении СКР по Новосибирской области, а также дана правовая оценка действий всех участников произошедшего.

Напомним, вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой. Для установления личности полицейские решили сопроводить водителя в служебный автомобиль. 19-летний Векил Абдуллаев, который также находившийся в машине, попытался помешать полицейским.

В результате сотрудник ГИБДД Александр Гусев решил задержать Абдуллаева – сначала оттолкнул ногой, а после достал табельный пистолет и прижал мужчину к капоту, направив оружие в сторону головы. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

30 мая Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи переквалифицировали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Полицейскому грозит до трёх лет лишения свободы. 31 мая суд арестовал Гусева на два месяца.

Позднее мошковцы сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся нападениях он назвал слухами.