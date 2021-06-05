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Новости

Полицейского, случайно застрелившего мужчину под Новосибирском, отпустили из-под стражи

, ИА "Амител"
Такое распоряжение дал глава СК Александр Бастрыкин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудника новосибирской полиции, который случайно смертельно ранил выстрелом в голову 19-летнего Векила Абдулааева, отпустили из-под стражи. Такое решение принял лично глава СК Александр Бастрыкин, сообщает "Лента.ру".

Глава ведомства поручил немедленно доложить ему о деталях инцидента. Кроме того, были проведены служебные проверки в региональном управлении СКР по Новосибирской области, а также дана правовая оценка действий всех участников произошедшего.

Напомним, вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой. Для установления личности полицейские решили сопроводить водителя в служебный автомобиль. 19-летний Векил Абдуллаев, который также находившийся в машине, попытался помешать полицейским.

В результате сотрудник ГИБДД Александр Гусев решил задержать Абдуллаева – сначала оттолкнул ногой, а после достал табельный пистолет и прижал мужчину к капоту, направив оружие в сторону головы. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

30 мая Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи переквалифицировали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Полицейскому грозит до трёх лет лишения свободы. 31 мая суд арестовал Гусева на два месяца.

Позднее мошковцы сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся нападениях он назвал слухами.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.06.2021 09:11
- гость -

Он не мужчину застрелил, а преступника, напавшего на сотрудников правоохранительных органов. АМИК, для вас разница есть?

5.06.2021 09:12
- гость -

А ему носороги ни чего ни сделают?

5.06.2021 09:16
- гость -

Респект Бастрыкину.Настоящий мужчина. Подольше таких. Молодчина.

5.06.2021 09:26
гiсть

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой
---
я видео видел, это была не остановка, это была погоня, в результате которой автомобиль остановился и молодые люди разбежались.
и это только один факт

5.06.2021 09:34
- гость -

5.06.2021 09:11
- гость -
Он не мужчину застрелил, а преступника, напавшего на сотрудников правоохранительных органов. АМИК, для вас разница есть?

Преступник или нет решает суд, " не произвольно нажал на курок" это не профессионализм сотрудника полиции, либо умышленное убийство

5.06.2021 09:34
- гость -

+10050 и под защиту милиционера

5.06.2021 09:38
- гость -

2 09:34
ты в школе уроки прогуливал, дятел, "непроизвольно" пиши правильно . А на ментов нападать нельзя, автоматом станешь преступником

5.06.2021 09:44
- гость -


.06.2021 09:38
- гость -
2 09:34
ты в школе уроки прогуливал, дятел, "непроизвольно" пиши правильно . А на ментов нападать нельзя, автоматом станешь преступником

Полицай отбивался пистолетом? Что за бред...смотри кино - это голова Абдуллаева отбивалась от парабеллума...

5.06.2021 09:45
гость

Ужас. Чем дальше, тем страшнее.

5.06.2021 09:49
- гость -

Алиев позвонит Эрдогану , Эрдоган Путину и отчитает его, Путин вздрючит Бастрыкина, Бастрыкин посадит новосибирского мента

5.06.2021 09:53
- гость -

А что Абдуллаевы делают в Новосибе? Они же в Баку должны обитать

5.06.2021 09:54
- гость -

А что Абдуллаевы делают в Новосибе? Они же в Баку должны обитать

5.06.2021 09:55
- гость -

5.06.2021 09:55
777

Вспоминается песня - "Братва не стреляйте друг в друга...."

5.06.2021 10:04
гiсть

в Человеке и законе увидел, что говорил один из пострадавших парней: "вышли из машины потому, что двое в туалет захотели, а он остался рядом".
судя по его показаниям, он даже не знал, что идет погоня)))))

5.06.2021 10:12
гость

попытался помешать полицейским

Так то смелый, в США бы жил, попытался бы помешать американским полицейским

5.06.2021 10:12
- гость -

Редкий случай когда согласен с пиаровской акцией Бастрыкина.

5.06.2021 10:13
- гость -

сейчас раздуют BLM
а надо бы "Чурки гоу хоум"

5.06.2021 10:13
- гость -

5.06.2021 10:13
- гость -

5.06.2021 09:54
- гость -
А хоронить вообще увезли в Грузию.

5.06.2021 10:16
- гость -

сейчас раздуют BLM
а надо бы " Не брат ты мне, гнида черножопая"

5.06.2021 10:17
п.сермяжный

Что значит "случайно"? Насколько Я понял,там была операция по задержанию преступника("человека"преступивщего закон),так что никакой случайности нет.Нарушил-в тюрьму!

5.06.2021 10:18
- гость -

5.06.2021 09:34
- гость -
Сынок, Вы, видимо, из тех, кто при виде "НЕ профессионалов" НЕ произвольно делает в штаны, и поэтому НЕ навидит их всех? Идите учиться, не тратьте время на комментарии.

5.06.2021 10:21
- гость -

Показания:"И он пошёл в туалет,сказал что тоже хочет.Но случайно задел люстру...табуреткой"

5.06.2021 10:32
гость

Интересно, как легко объединяется такой разный российский народ. Надо просто иностранцу начать качать в России права и большинство объединились. И кто за Путина, и кто за Навального, все против иностранца. Интересно, а если бы правда русский на полицейского кинулся, объединились бы? Тут похоже сыграла роль, что 100 машин с иностранцами на разборки подъехали, за русского столько бы не собралось. Хотя за Фургала собирались. Но он ни на кого не кидался. А заказывал убийства, не заказывал, никто за руку не поймал

5.06.2021 10:34
- гость -

Плохо когда менты убивают людей, тем, кто бьет людей на митингах, надо руки и ноги отрубать, чтобы забрало не потело, которое кстати было поднято (на видео).
Но в данном конкретном случае я полностью на стороне гаишника.

5.06.2021 10:37
- гость -

to 10:32
Это не иностранец.

5.06.2021 10:40
- гость -

Гаишники гнались за носорогами, которые убегали, и подъехали к кафе, принадлежащем другим носорогам в надежде, что там свои заступятся и не дадут их задержать, где и затеяли активное сопротивление с целью отбиться. Итог показателен и он правильный.

5.06.2021 10:42
- гость -

Это не иностранец.

Если ты негр в америке, твоя родина все равно африка.

5.06.2021 10:48
гость

5.06.2021 10:37
- гость -

По гражданству не знаю, но у него национальность другой страны. Гражданин России Жерар Депардье по национальности тоже иностранец. И на 100 машинах подъехали разбираться иностранцы

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