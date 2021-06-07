Виктор Томенко заявил о снижении уровня безработицы в Алтайском крае

В Алтайском крае официально признаны безработными более 20 тысяч человек. К осени это число планируют сократить до 17 тысяч, сообщает ТАСС.
"Если говорить об официальной безработице, она составляет около 22-23 тысяч человек от численности рабочей силы, которая оценивается примерно в 1,1 миллиона человек в Алтайском крае, это около 2,3%. Если говорить о методологии Международной организации труда, то уровень безработицы составляет где-то 5,2-5,3%. Она снижается заметно", – сказал глава региона.
По словам губернатора, в худшее время в пандемию число зарегистрированных безработных возрастало до 40 тысяч. Сейчас это число уменьшилось вдвое, а к осени показатели безработицы хотят привести к допандемийному уровню.
Комментарии
Куда он трудоустроил 20 тысяч человек?
Куда он трудоустроил 20 тысяч человек?
В другой регион?
В другой регион?
И даже заявил,что для края это хорошо.
Помимо трудоустройства безработных нужно еще озаботится о том, что даже некоторые работающие люди находятся за чертой бедности в крае!
Трудоустроенность ещё ни фига не означает минимальную обеспеченность. Это реалия эрэфии.
Весной и летом всегда безработица снижается, т.к. появляется временная работа.
Поэтому, заслуги чиновников в решении данного вопроса не просматривается!
Если я не зарегистрирован на бирже, это не значит, что у меня есть работа.
Сказочник
Вот пример.
У форбанка лицензию закрыли, в итоге +400 к безработным
Куда их томенко устроит?
В сбере сокращения, точно. Новые банки не открывают
Сын окончил вуз уехал в питер.
Сын друзей уехал в Новосибирск
Дочь коллеги уехала в Москву
Племянник уехал в Краснодар
Увы и ах
Спасибо томенке