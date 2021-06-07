Виктор Томенко заявил о снижении уровня безработицы в Алтайском крае

В Алтайском крае официально признаны безработными более 20 тысяч человек. К осени это число планируют сократить до 17 тысяч, сообщает ТАСС.

"Если говорить об официальной безработице, она составляет около 22-23 тысяч человек от численности рабочей силы, которая оценивается примерно в 1,1 миллиона человек в Алтайском крае, это около 2,3%. Если говорить о методологии Международной организации труда, то уровень безработицы составляет где-то 5,2-5,3%. Она снижается заметно", – сказал глава региона.

По словам губернатора, в худшее время в пандемию число зарегистрированных безработных возрастало до 40 тысяч. Сейчас это число уменьшилось вдвое, а к осени показатели безработицы хотят привести к допандемийному уровню.