В Алтайском крае мать до смерти забила годовалого сына

В Алтайском крае следователи возбудили дело в отношении жительницы Бурлинского района. Женщину подозревают в том, что она не менее пяти раз ударила годовалого сына неустановленным предметом по голове, от чего тот скончался.

По версии следствия, трагедия произошла днём 6 июня, когда 37-летняя мать пыталась успокоить малыша. Искалеченного ребёнка сельчанка решила доставить в больницу, однако по пути мальчика не стало.

В краевом СК отмечают, что мать ребёнка уже нарушала закон. В 2019 году она получила условный срок за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью семилетнему сыну. Тогда же её лишили родительских прав в отношении троих старших детей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемую намерены заключить под стражу и предъявить ей обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Также стражи порядка завели уголовное дело о халатности против должностных лиц органов системы профилактики, в обязанности которых входила работа с неблагополучной семьёй.

Помимо этого, произошедшим заинтересовалась прокуратура. Ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку районным органам системы профилактики.