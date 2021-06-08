СК возбудил дело из-за травмирования девочки на карусели в Новоалтайске

В Новоалтайске следователи возбудили уголовное дело после травмирования девочки на карусели в местном парке аттракционов. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренные статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Вечером 2 июня в парке развлечений города Новоалтайска во время движения карусели 12-летняя девочка ударилась ногами о крышу операторской будки, которая находилась слишком близко к аттракциону", – говорится в сообщении.

В результате несовершеннолетняя получила травму. Девочку доставили в медучреждение, где ей оказали помощь.

Следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего и оценить качество оказания услуг владельцем парка. Расследование продолжается.

Напомним, инцидент попал на видеозапись. Позднее стало известно, что серьёзных травм ребёнок не получил. Прокуратура уже провела на аттракционе проверку и выявила нарушения.