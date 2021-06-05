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Еще одна девочка пострадала на аттракционе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Посетительница парка в Новоалтайске повредила ногу

Очередной случай травмирования детей на аттракционе зафиксировали в Алтайском крае. На этот раз пострадала девочка в Новоалтайске.

Во время кружения на высокой скорости ее нога зацепилась за стоящую рядом будку. Происшествие попало на видеозапись.

"Говорят, на данном аттракционе нужно поджимать ноги, но разве так должно быть? Может ещё голову наклонить на всякий случай, а то там ещё ветки", — говорится в посте @novoaltaysk.22 в Instagram.

Ранее следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По оценке правоохранителей, по её вине пострадали две девочки, которые прыгали на батуте в Барнауле.

Следственные органы ходатайствуют о заключении обвиняемой под стражу. Кроме того, задержан её сын, который по документам является владельцем батута, однако, по словам его матери, никакого отношения к бизнесу не имеет.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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