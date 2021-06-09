Собственник Речного вокзала объяснил, какие работы ведут и что сносят на территории. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории Речного вокзала в Барнауле начались инженерно-геологические изыскания. Сейчас рабочие берут пробы грунта, чтобы выяснить, насколько он надежен. Глубина бурения составит порядка 80 метров. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности будут возводить здания на территории, пояснили amic.ru в компании "Селф", которая сейчас является собственником этого участка.

Само же здание Речного вокзала пока никто не сносит. Как пояснили в компании, рабочие демонтируют некоторые элементы.

Кстати, знаменитая флорентийская мозаика работы мастеров Колыванского камнерезного завода пока все еще находится в здании Речного вокзала. По словам представителя застройщика, изымать мозаику будут позже совместно с представителями министерства культуры Алтайского края. Напомним, ее планируют перенести в Художественный музей.

Ранее руководитель компании "Селф" Нодар Шония отмечал, что на территории Речного вокзала планируют построить высотку.

"Сейчас мы прорабатываем посадку здания. Это будет высотка. Под такое определение попадают здания выше 24-25 этажей. В рамках имеющейся концепции мы в первую очередь рассматриваем вопрос, как горожане будут выходить на набережную. Мы хотим, чтобы она стала единым целым с тем участком, который благоустроил город. Доступ для барнаульцев будет обеспечен, транспортная развязка сохранится. Окончательного решения, как всё будет выглядеть, пока нет. Но перед проектировщиками стоит задача, чтобы территория жилой застройки была закрыта, а доступ к набережной для пешеходов сохранился с двух или трёх сторон", – рассказал Шония в интервью amic.ru.

Однако эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника Речной вокзал нужно оставить общественным местом. Строительство высотки, по их мнению – тотальная ошибка. Город лишится одного из самых популярных общественных мест. Архитекторы предлагают реконструировать здание пассажирского порта, облагородить набережную и объединить ее с островом Побочень, куда можно перевезти барнаульский зоопарк. Так в городе появится новая огромная туристско-пешеходная зона.

Напомним, здание Речного вокзала и прилегающая к нему территория до 2013 года принадлежали Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО "ПрогрессН", которое косвенно связано со строительной фирмой "Сибирия". Сумма сделки составила более 170 млн рублей.

В 2015 году в компании сообщили, что планируют застраивать территорию Речного вокзала, и объявили конкурс архитектурных проектов. В первом проекте, который увидела общественность, вместо здания речпорта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали её в двух уровнях: одну – общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позднее стало известно, что застройщик выбрал для реализации совершенно иной проект.

В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.

Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество "встало на дыбы". В результате проект заморозили. В октябре 2015 года Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале: он признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую.

В мае 2017 года на тот момент глава города Сергей Дугин заявил: здание Речного вокзала используется бестолково, и вместо него лучше построить многофункциональный центр с кафе и гостиницей. Однако никакие работы на Речном вокзале так и не начали проводить.

В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила КГ "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление компании – угольный бизнес. В ГК входит четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.

По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной.

Позже по информации источника, компания "Талтэк" продала объект барнаульской строительной фирме "Селф".