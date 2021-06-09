Среда, 9 Июнь, 20:08

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,83
€ 88,64
18°


5156250 +10407
Обь
549см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Собственник Речного вокзала объяснил, какие работы ведут и что сносят на территории. Фото

, ИА "Амител"
На площадке заметили тяжёлую технику

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории Речного вокзала в Барнауле начались инженерно-геологические изыскания. Сейчас рабочие берут пробы грунта, чтобы выяснить, насколько он надежен. Глубина бурения составит порядка 80 метров. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности будут возводить здания на территории, пояснили amic.ru в компании "Селф", которая сейчас является собственником этого участка.

Само же здание Речного вокзала пока никто не сносит. Как пояснили в компании, рабочие демонтируют некоторые элементы.

Кстати, знаменитая флорентийская мозаика работы мастеров Колыванского камнерезного завода пока все еще находится в здании Речного вокзала. По словам представителя застройщика, изымать мозаику будут позже совместно с представителями министерства культуры Алтайского края. Напомним, ее планируют перенести в Художественный музей.  

Ранее руководитель компании "Селф" Нодар Шония отмечал, что на территории Речного вокзала планируют построить высотку.

"Сейчас мы прорабатываем посадку здания. Это будет высотка. Под такое определение попадают здания выше 24-25 этажей. В рамках имеющейся концепции мы в первую очередь рассматриваем вопрос, как горожане будут выходить на набережную. Мы хотим, чтобы она стала единым целым с тем участком, который благоустроил город. Доступ для барнаульцев будет обеспечен, транспортная развязка сохранится. Окончательного решения, как всё будет выглядеть, пока нет. Но перед проектировщиками стоит задача, чтобы территория жилой застройки была закрыта, а доступ к набережной для пешеходов сохранился с двух или трёх сторон", – рассказал Шония в интервью amic.ru.

Однако эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника Речной вокзал нужно оставить общественным местом. Строительство высотки, по их мнению  – тотальная ошибка. Город лишится одного из самых популярных общественных мест. Архитекторы  предлагают реконструировать здание пассажирского порта, облагородить набережную и объединить ее с островом Побочень, куда можно перевезти барнаульский зоопарк. Так в городе появится новая огромная туристско-пешеходная зона.

Напомним, здание Речного вокзала и прилегающая к нему территория до 2013 года принадлежали Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО "ПрогрессН", которое косвенно связано со строительной фирмой "Сибирия". Сумма сделки составила более 170 млн рублей.

В 2015 году в компании сообщили, что планируют застраивать территорию Речного вокзала, и объявили конкурс архитектурных проектов. В первом проекте, который увидела общественность, вместо здания речпорта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали её в двух уровнях: одну – общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позднее стало известно, что застройщик выбрал для реализации совершенно иной проект.

В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса. 

Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество "встало на дыбы". В результате проект заморозили. В октябре 2015 года Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале: он признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую. 

В мае 2017 года на тот момент глава города Сергей Дугин заявил: здание Речного вокзала используется бестолково, и вместо него лучше построить многофункциональный центр с кафе и гостиницей. Однако никакие работы на Речном вокзале так и не начали проводить.

В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила КГ "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление компании – угольный бизнес. В ГК входит четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию. 

По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной.

Позже по информации источника, компания "Талтэк" продала объект барнаульской строительной фирме "Селф".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.06.2021 16:17
- гость -

Правильно делают.

9.06.2021 16:19
- гость -

Как же вы достали со своей точечной застройкой! Почему на них нет никакой управы?

9.06.2021 16:24
- гость -

А обваливающийся кусок парковки отремонтировали? Вот прям предчувствие какое-то, что обвалиться их прожект ещё на этапе строительства. Не приживется на песке барнаульском. Навигацию лучше развивайте. Но, видимо, это кому-то не нужно, мешается, лучше фурами дороги бить и на вагонах откаты получать.

9.06.2021 16:26
- гость -

9.06.2021 16:17
- гость -

правильно было бы аорт сделать когда ты в проекте был.

9.06.2021 16:26
- гость -

А как же мозайка внутри здания? обещали же сохранить

9.06.2021 16:26
- гость -

Да нафиг мы этим новым властям, наверное, не нужны. Вот хоть бы кто-нибудь заботу о людях проявил. Ну и кто лодку-то раскачивает?!

9.06.2021 16:27
- гость -

и флорентийскую мозаику под нож? ну круто..

9.06.2021 16:27
сумбур

Больше свечек на 500 квартир и тц с парковкой на 30 машин, и забором все загородить чтоб никто не прошел долго икать будете.

9.06.2021 16:29
Гость

Ну и какие результаты Томенко ожидает на выборах?

9.06.2021 16:30
про

Надо будет, снесут не только память, но и голову

9.06.2021 16:32
- гость -

В 80-е построили уже сносят. У меня желание, что бы дома на территории Речного смыло и оно сбудется. Обь поднималась до улицы Гоголя в прошлом.

9.06.2021 16:33
- гость -

Хочется зафиксировать все имена разрушителей для будущей коллекции музея преступлений капитализма.

9.06.2021 16:35
- гость -

1626. С такими как Вы кругом развалины.

9.06.2021 16:37
- гость -

Беспредел. Причем инициатор наверняка знает мнение большинства горожан по этому поводу. Разрушается объект транспортной инфраструктуры. Прокурорские, какое Ваше мнение?

9.06.2021 16:40
- гость -

1626. Там через плщадь дом купца Паскотинова. Памятник раздолбайству. 18 лет пустой, на перекрытия лес вырос. Ходите любуйтесь.

9.06.2021 16:46
- гость -

и правильно, старое и страшное здание - точно не лучшая картинка для города

9.06.2021 16:47
- гость -

Ай молодца, Шония, фсе по "феншую"!!! Сразу вспомнились слова песенки Красной Плесени:
-Подойди ко мне "избушка" и немного наклонись!!!!?

9.06.2021 16:50
- гость -

Все уже забыли, что этот вокзал это советский долгострой. Его строили несколько десятков лет.

А друзья Шории там шашлык вкусный жарили,да. Как он так не побратски с ними? Взял точку закрыл.

9.06.2021 16:52
- гость -

9.06.2021 16:40
- гость -

то что ты называешь Памятник раздолбайству это символ нашей власти, которым нет дела до общественных, городских обьектов, "пусть хоть все сгорит и развалится, не мое же" - таков их девиз. Там же негде руки погреть и карманы заполнить, надо вкладываться восстанавливать.

9.06.2021 16:55
- гость -

Водный транспорт давно закрыть нужно. Вред для реки.

9.06.2021 16:55
гость

народ, когда вы уже поймете, все делается с нашего молчаливого согласия...

9.06.2021 16:56
- гость -

И никаких активистов нет. Они теперь всё чаще против вакцинации стоят.

9.06.2021 16:57
- гость -

Странно что не ночью начали, наверное олигарх шоня пожалел денег за ночную смену.

9.06.2021 17:05
- гость -

Вы совсем смотреть не умеете? Ничего еще не сносят, а просто геологи грунт проверяют. И в зависимости от грунтов будут думать что там можно строить

9.06.2021 17:11
гость

народ, кто подскажет как написать на Путина?
или как петицию заморочить?
киньте адрес, если сами не сделаете, запустим
под выборы тема самый раз раскачать по полной
чтоб как с курилами получилось, чтоб сверху рубанули конкретно, раз и все
чтоб зарылись поглубже и не отсвечивали

9.06.2021 17:12
гость

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!

9.06.2021 17:13
гость

геологи там уже 2 месяца ямки роют, под их прикрытием уже закрыли доступ на набережную у речного (хотя и трындел один деятель что никак не закроет), потом конечно скажут что речь была про другую набережную, возле моста


и да на фото четко видно где геологи роют, а где бульдозеры сносят

9.06.2021 17:14
- гость -

Что строите? -Затон 2.

9.06.2021 17:17
- гость -

Поле чудес. Можно зарыть несколько миллиардов, все равно затопит.

9.06.2021 17:18
Гость

9.06.2021 17:12
гость

Не стоит себя ассоциировать с ними.

9.06.2021 17:32
- гость -

9.06.2021 17:05
- гость -
Ничего еще не сносят, а просто геологи грунт проверяют. И в зависимости от грунтов будут думать что там можно строить.

Будут думать, как лучше декоммунизировать вокзал.

9.06.2021 17:35
гiсть

выпьем не чокаясь

9.06.2021 17:40
- гость -

После Сеятеля и квадролестницы в Нагорный парк ждать особых архитектурных изысков как-то уже не приходится.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
19:52
Алтайский театр кукол "Сказка" въезжает в новое здание 0
19:37
Убивший двух судебных приставов житель Адлера не имел лицензии на оружие 0
19:20
1,5 млн жителей Алтайского края сделали тест на коронавирус 0
18:56
Как гардеробы в театре. Шойгу пообещал модернизировать все военкоматы в России 0
18:40
Трассу на подъезде к Барнаулу покроют защитным покрытием 0
18:12
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Адлере 0
17:58
23 санитара в Барнауле пожаловались на отмену ковидных выплат 0
17:43
Госдума приняла закон о запрете отождествления действий СССР и Германии во время ВМВ 0
17:30
Каннабис не "пройдёт": возле сооружений водоканала уничтожили дикорастущую коноплю 0
17:16
Салют и не только. Как отпразднуют в Барнауле День России 0
17:03
Картина иглой и нитью: где найти оригинальные схемы для вышивания крестиком 0
16:57
Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом оружия 1
16:42
Более 260 млн рублей направят на ремонт улиц в восьми муниципалитетах Алтайского края 1
16:27
10,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 15
16:15
Собственник Речного вокзала объяснил, какие работы ведут и что сносят на территории. Фото 33
16:05
Быстро и стабильно. МТС увеличил скорость интернет-соединения в Белокурихе 0
15:51
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле 10 и 12 июня 0
15:39
Эксперты назвали самые востребованные профессии будущего 5
15:27
Блогера Юрия Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму 5
15:15
В Барнауле отключат горячую воду в шести многоквартирных домах 0
15:03
"Ростелеком" представил видеосервис Wink на алтайском молодёжном форуме АТР 0
14:53
Губернатор назвал причину пожара в рязанской больнице 0
14:42
Перед Евро-2020 по футболу изменили правила об игре рукой и офсайде 1
14:32
В Горном Алтае сельчанин угнал раритетный автомобиль и попался полиции 0
14:21
Главный федеральный дорожник Алтая покидает пост ради работы в другом регионе 2
14:06
Врач рассказала, почему опасно расчесывать комариные укусы 0
13:54
Должников по алиментам отправили наводить порядок в Рубцовске 3
13:42
Бийская пенсионерка перевела все свои деньги на счёт мошенников 0
13:30
Контракт в надёжных руках: как составить договор с деловыми партнёрами из другой страны 0
13:15
Барнаульский "Коммунальщик" проиграл на своём стадионе 0
13:01
Историк заявил, что в центре Барнаула уродуют очередной памятник архитектуры 25
12:52
Врачи рассказали, как мгновенно попасть на приём в больнице 19
12:42
Власти Башкортостана желают нарастить товарооборот с Алтайским краем 0
12:30
В Москву или на Чёрное море. Перелёты из Барнаула станут доступнее 6
12:17
Эксперт рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей 14
12:05
"Политики тут нет": перевозчики объяснили, почему не стали повышать цены в Барнауле 27
11:54
В правительстве Алтайского края рассказали, где выше угроза паводка 0
11:42
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 3
11:27
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири 0
11:15
В Барнауле отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте 17
11:05
Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 8
10:53
Три человека погибли при пожаре в рязанской больнице 0
10:40
Подвоз воды организовали жителям Нового Спутника из-за плохого водоснабжения 2
10:25
ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов до 30 км/ч 15
10:12
"У меня есть подозрения, откуда это пошло" - Шубенков об истории с "допингом" 0
09:58
Два водителя без прав стали участниками жёсткого ДТП в центре Барнаула 10
09:46
Власти Алтайского края ожидают третью волну коронавируса осенью 14
09:35
Россиянам назвали выгодную альтернативу доллару 9
09:22
В Алтайском крае приостановили работу всех проверенных батутов 9
09:09
Алексей Пушков предостерёг Байдена от "игры мускулами" на переговорах с Путиным 2
08:57
Водитель иномарки сбил десятилетнюю велосипедистку в Новоалтайске 16
08:45
Каникулы в городе: как интересно провести летние выходные с ребёнком 2
08:29
Горячие страсти по тёплой воде. Рубцовск ждёт очередная коммунальная реформа? 6
08:16
Собчак подловила подавшуюся в политику солистку "Тату" на незнании законов 17
08:02
Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае? 0
07:51
От Кадырова до Усса. Кто из российских губернаторов заработал больше всех в 2020 году 8
07:35
Хорошо выспаться и правильно дышать: семь советов психолога о том, как подготовиться к ЕГЭ 0
07:15
Доктор Мясников раскрыл опасность популярного лекарства 2
07:03
Вместо пляжа – высотки. Барнаульцы пытаются "отбить" легендарный Ковш у застройщиков 23
06:51
Учёные смогли оживить замороженных 24 тысячи лет назад коловраток 0
06:39
Болеем за наших: будут ли в Барнауле работать фан-зоны во время Евро-2020 1
06:18
Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году и как правильно поминать умерших? 0
06:01
До +28 градусов и небольшой дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.