Экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев признал свою вину во взятке. Октябрьский райнный суд назначил бывшему главе ведомства меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Amic.ru обращался за информацией в пресс-службу СК СКР по поводу уголовного дела против Дементьева, однако в ведомстве отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой и отрасль демонстрировала хорошие результаты.