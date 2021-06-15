Ещё в двух российских регионах вернули ограничения из-за пандемии COVID-19

Ещё два российских региона вернули ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Меры приняли власти Бурятии и Хабаровского края.

Как сообщает bfm.ru, в Хабаровске работодателям рекомендовали перевести на удалёнку людей старше 65 лет и беременных женщин. В Бурятии власти закрыли для посещения парки, скверы и общественные зоны. В Мурманской области запретили работу организаций общественного питания по ночам, а также потребовали перевести треть работников госучреждений на дистанционку.

Напомним, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал введение новых коронавирусных ограничений из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения больницы № 15 заявил, что поступление тяжелобольных в стационары увеличилось на 70%, а подъём заболеваемости достиг декабрьского пика.

В России за прошедшие сутки выявили почти 14,2 тыс. случаев коронавируса. За всё время в стране зафиксировали свыше 5,2 млн заражений COVID-19.