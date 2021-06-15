Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось на 70%

В Москве число случаев заражения коронавирусом за последнее время выросло на 80%, а число тяжелобольных – на 70%. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.
"Начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлёт идёт: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьёзная, а сегодня у нас подъём, причём очень большой", – цитирует чиновника РИА Новости.
По его словам, общий показатель заболеваемости почти достиг пика, но власти считают, что ситуацию удастся переломить.
Напомним, ранее коронавирусные ограничения усилили в Москве. Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 19 июня. Работодателям рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.
Позже примеру Москвы последовали в Санкт-Петербурге.
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Сообщает "Рамблер":
"Главный врач Городской клинической больнице имени В.П. Демихова Сергей Переходов рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Каждый день в социальных сетях Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» мы публикуем нашу статистику. Всё больше эти сводки похожи на фронтовые. Каждый день, к сожалению, в нашем центре есть потери среди пациентов", - рассказал Сергей Переходов.
По словам медика, растет число тяжелых больных. В их числе и молодые люди:
"Реанимация работает на пределе своих возможностей. Очень много молодых ребят, им бы жить да жить, а они лежат на ИВЛ. Спрашиваю у пациентов: "Почему не вакцинировались". Чаще всего слышу ответ: "Вот собирался вакцинироваться, не успел!" Успейте вы, наконец! Не надо играть в русскую рулетку и мечтать, что эта зараза обойдет вас стороной. Не обойдет, это я вам как врач говорю!".