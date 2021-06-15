Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось на 70%

В Москве число случаев заражения коронавирусом за последнее время выросло на 80%, а число тяжелобольных – на 70%. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

"Начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлёт идёт: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьёзная, а сегодня у нас подъём, причём очень большой", – цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, общий показатель заболеваемости почти достиг пика, но власти считают, что ситуацию удастся переломить.

Напомним, ранее коронавирусные ограничения усилили в Москве. Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 19 июня. Работодателям рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.

Позже примеру Москвы последовали в Санкт-Петербурге.