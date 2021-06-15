14 185 случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 14 185 – до 5 236 593. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+6805 человек за сутки), Московской области (+1135) и Санкт-Петербурге (+902). В Алтайском крае выявили ещё 67 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 818 244 человека, в том числе 8597 – за последние сутки.

Скончались ещё 379 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 127 180 летальных случаев.