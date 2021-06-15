Ещё в одном российском регионе введут ограничения из-за коронавируса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал введение новых коронавирусных ограничений из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Об этом пишет РИА Новости.
По итогам оперативного совещания местные власти решили прибегнуть к следующим мерам:
- С 18 июня заведения общепита, бары и клубы вернутся к режиму работы с 06:00 до 23:00;
- С 21 июня бюджетные учреждения перейдут на 30-процентный дистанционный режим работы;
- Загрузка общественного транспорта не должна будет превышать двух третей;
- Ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.
В России за прошедшие сутки выявили почти 14,2 тыс. случаев коронавируса, в том числе 69 – в Мурманской области. За всё время в стране зафиксировали свыше 5,2 млн заражений COVID-19.
Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации коронавирусные ограничения также усилили в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, эта практика в ближайшее время придёт и в другие регионы.
Комментарии
В Мурманской 69,в Алтайском крае-67. Завтра и у нас будут ограничения?
загрузка общественного транспорта не должна будет превышать двух третей;
А вот этот пункт мне нравится! Интересно, у нас так сделают?
15.06.2021 17:45
- гость -
У нас маски не могут заставить носить,а вы о высоком!
Интересно, у нас так сделают?
Вношу предложение-запустить раздельные автобусы: для масочников-30% наполняемости, для остальных- сколько утрамбуются.