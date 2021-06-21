Уничтожающий "гигантизм". Активисты готовы через суд защищать Речной вокзал от сноса

Пикет против строительства ЖК на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Барнаульские активисты готовы с помощью юристов доказывать, что возведение высотного ЖК на месте Речного вокзала незаконно. По словам общественников, планируемый объект располагается близко к Оби и попадает в водоохранную зону реки, где можно строить далеко не всё. Об этом горожане заявили на пикете 20 июня. Активисты также уверены, что будущий ЖК навсегда "похоронит" в Барнауле речное судоходство и лишит жителей краевой столицы надежды на создание культурного "места притяжения".

Третий символ Барнаула

Здание речного вокзала, построенное в 1985 году, – это результат колоссальных градостроительных усилий советских архитекторов и итог борьбы города за выход к Оби, отмечает историк Данил Дегтярёв. Он напоминает, что с 1930-х до 1980-х годов в городе в качестве речпорта использовали деревянный дебаркадер. Новое здание речного вокзала – большое, эстетичное, многофункциональное, как подчёркивает историк, – стало отражением города, который рос и развивался.

"Предполагалось, что по Оби будут пассажирские перевозки, речные круизы. Да, всё это продлилось недолго: через 10-15 лет здание уже не использовалось. Но давайте будем честными: предпринимателей интересует прибыль здесь и сейчас. Их не волнует, что через 30-40 лет по Оби снова поплывут круизные теплоходы, снова будет речное движение. Если сейчас это здание мы потеряем, то второй раз построить такое же на том же месте будет нереально. Нужно сохранить здание. Пусть это будет не речпорт, а другая организация. Но когда движение по Оби возродится, мы снова сможем провести реконструкцию", – мечтает Данил Дегтярёв.

Несмотря на то, что здание речного вокзала не относится к памятникам архитектуры, в теории оно имеет все шансы стать охраняемым объектом. Если, конечно, не будет снесено, отмечает член Союза архитекторов России Андрей Атаджанов.

"Многие люди не считают советский модернизм ценным стилем, но на самом деле это всё равно памятник эпохи, и в любом случае мы его хотим сохранить. Он не признан памятником, но у него есть предпосылки к этому в будущем. Если мы его сейчас снесём, то ещё один памятник "не состоится". Для многих барнаульцев это здание связано с молодостью, детством, оно фигурирует на многих открытках, фотографиях, прочно ассоциируется с Барнаулом. Может быть после Шпиля (памятник архитектуры "Дом под шпилем" на пр. Ленина, 82, – прим. ред.) и буквы "Барнаул" в Нагорном парке – третий символ города", – считает Андрей Атаджанов.

Компромиссный вариант

Если же предотвратить снос здания речпорта не получится, то на его месте нужно построить не жильё, а общественные, спортивные или административные здания. Такой компромиссный вариант предлагают участники первого митинга в защиту речного вокзала.

"Допустим, сегодня мы постояли с плакатами, а завтра пришла техника "Селфа" и демонтировала речной. По закону предпринимателю никто не запрещает так сделать (участок, где пока находится здание речпорта, принадлежит "Селф" по праву собственности, – прим. ред.). Следующий этап борьбы – добиться того, чтобы на месте речного вокзала было только общественное здание, никакого ЖК. Любой непроплаченный архитектор скажет, что там не должно быть жилья", – говорит Данил Дегтярёв.

Он предлагает построить спортивный или культурный центр. Такой объект вкупе с набережной, по мнению историка, будет центром притяжения.

"В результате мы получим уникальное для города общественное место. В 18-этажки "Селфа" никто не поедет: таких ЖК по всему городу "натыкано", – отмечает Дегтярёв.

Архитектор Андрей Атаджанов соглашается, что строить жильё на берегу Оби нельзя:

"Единственный компромисс, на который мы готовы пойти, – увидеть на месте речного здание лучше, чем есть сейчас. То, что предлагает* "Селф", гораздо хуже, ни в какие ворота. Этот объект перекроет все виды, прекратит использование речпорта как общественной территории", – отмечает Атаджанов.

Уничтожающий гигантизм

Критиковали на пикете не только проект застройки Речного вокзала, но и стратегию работы компании "Селф". По мнению члена организации "Ленинский комсомол" Антона Арцибашева, девелопер лишает город значимых общественных территорий. И в "копилке" компании уже три площади.

"Я хочу напомнить, как у нас происходило развитие Барнаула "благодаря" фирме "Селф". Началось с площади Октября, где "Селф" "влепил" свой жилой комплекс – нелепая пародия на московские высотки. Одну площадь мы потеряли. Началось строительство ЖК "Локомотив" рядом с площадью Победы. Там будет высотка, которая заберёт все взгляды на себя, и стела монумента славы потеряет свою доминанту. Третий проект – Речной вокзал, где, судя по недавним тизерам, будут огромные высотки. С любой точки исторического центра будут видны эти "свечки". Все надежды на культурный, исторический центр пропадёт. Это гигантизм строительной компании, которая уничтожает уже третью площадь", – подчёркивает Арцибашев.

Чтобы остановить варварскую застройку Речного вокзала, активисты намерены обратиться к юристам. По словам члена Центра защиты лесов Алтайского края Ирины, эксперты, которые анализировали перспективы строительства высотного ЖК на берегу Оби, нашли серьёзные нарушения градостроительных норм.

"Это всё (застройка Речного вокзала, – прим. ред.) неправомерно, это – нарушение Водного кодекса: слишком близко подошли к реке, а у неё есть защитная водоохранная зона около 200 метров. МЧС не должны были подписывать разрешение на аренду для капстроительства, ведь здесь есть стратегический объект – причал, пристань", – отмечает Ирина.

По её мнению, ответственность за снос и высотное строительство на берегу Оби лежит не только на девелопере, но и на городских властях:

"Это хищничество со стороны застройщиков, которые не могут угомониться, и со стороны всех, кто им подписывает документы. Здесь вероломно нарушены все основы законодательства".

Собравшиеся на пикете барнаульцы решили организовать сбор средств – на эти деньги они планируют обратиться за юридической консультацией. Если эксперты найдут у проекта застройки изъяны и "слабые места", у общественников будет шанс через суд добиться отмены строительства ЖК на Речном вокзале. Тем более что прецеденты в городе уже есть. Так, в середине июня мэрия запретила возведение скандально известного ЖК на ул. Гущина. Поэтому активисты не исключают, что и в истории застройки Речного вокзала точка ещё не поставлена.

*Что планируют построить на Речном?

Компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) приобрела земельный участок со зданием речного вокзала в конце 2020 года. Девелопер не раскрывал подробности проекта, но было известно, что на берегу Оби планируют построить высотный комплекс.

Лишь 19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Общественная палата Барнаула одобрила проект, а значит, уже скоро компания приступит к его реализации.