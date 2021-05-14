Стало известно, каким будет строящийся ЖК "Локомотив" в центре Барнаула

Застройщик ЖК "Локомотив", который к 2024 году появится на пр. Строителей, раскрыл подробности проекта. Девелопер завершил на участке подготовительные работы и уже приступает к возведению "коробки" многоэтажного дома. По информации сайта ДОМ.РФ, строить "Локомотив" будут этапами, а кроме квартир в ЖК предусмотрены два коммерческих блока, подземная парковка и двор-стадион. Что ещё известно о строительстве одного из самых обсуждаемых проектов Барнаула – в материале amic.ru.
До 23 этажей
ЖК "Локомотив" – один гигантский многоквартирный дом, разделённый на семь корпусов (или блок-секций) разной этажности. Так, вдоль пр. Строителей и площади Победы расположатся блок-секции по восемь-девять этажей, а со стороны ул. Привокзальной и Профинтерна – корпусы по 12, 15, 20 и 23 этажа.
Возводит жилой комплекс "Локомотив" специализированный застройщик "Шодо", который принадлежит барнаульскому бизнесмену Нодару Шонии (он же владеет компанией "Селф"), а инвестором проекта выступает соучредитель "Марии-Ра" Евгений Ракшин.
Всего в ЖК запроектировано 818 квартир, большинство из которых двухкомнатные (331), площадью от 48 квадратных метров. Также в доме будут 310 "однушек" (их площадь от 28 "квадратов), 175 трёхкомнатных (от 69 "квадратов") и две четырёхкомнатные квартиры (89 и 159 квадратных метров).
Во дворе жилого комплекса предусмотрены зоны для занятий спортом и игр (площадка для мини-футбола, баскетбола, воркаута). Под двором – подземная парковка на 419 машино-мест.
Сдавать "Локомотив" застройщик планирует этапами: пять жилых корпусов, трибуны и галерею вдоль пр. Строителей завершат в конце 2023 года, ещё две блок-секции и подземную парковку достроят в четвёртом квартале 2024 года.
По мнению некоторых барнаульских экспертов, из-за наличия в доме небольших помещений "Локомотив" рискует стать "проходным" ЖК.
"Этот ЖК может превратиться в проект для сдачи квартир посуточно, особенно если помещения будут малой площади. Люди среднего класса не будут выбирать жильё в таком месте, они предпочитают ЖК с большим комфортом", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru подчеркнул руководитель организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.
Но в то же время эксперты считают, что "Локомотив" – один из самых грамотно проработанных ЖК, и он уместно "впишется" в исторический центр города: проект продолжает масштабность линии жилой застройки по пр. Социалистическому, но не повторяет её. Это современное переосмысление.
"Это уже архитектура нашего времени, она неплохо показана, в Барнауле у нас такой архитектуры маловато. ЖК грамотно вписан в существующую застройку: высотную часть отодвинули, акцент сместили в сторону железной дороги, подальше от площади Победы, где стоит обелиск, тем самым главенствующую роль на этой площади оставили обелиску", – ранее отметил член Союза архитекторов России Алексей Квасов.
Что известно о застройке "Локомотива"?
Впервые о строительстве жилья на территории "Локомотива" заговорили в 2014 году. Тогда Евгений Ракшин, компания которого была арендатором земельного участка, представила проект застройки стадиона. Автором концепции ЖК была мастерская "Классика" (руководитель Александр Деринг).
Проект даже прошёл градостроительный совет и получил одобрение архитекторов. Предполагалось, что в комплекс войдут жилые дома высотой от 5 до 16 этажей, двухуровневая парковка и пешеходная зона с торговой галереей, ресторанами и бутиками.
Однако Евгению Ракшину отказали в строительстве ЖК из-за того, что у "Локомотива", (он находится в реестре памятников архитектуры и истории регионального значения) были не утверждены охранные зоны. С 2016 года последовала череда судов: сначала предприниматель добился того, что стадион лишили статуса памятника, однако Управление Алтайского края по культуре и архивному делу решение оспорило, и в 2018 году стадион вновь стал охраняемым и исторически важным объектом.
Казалось, жильё на месте "Локомотива" уже никогда не появится. Но в марте 2020 года правительство Алтайского края подписало постановление о зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных вокруг "Локомотива" (документ позволяет строить на территории стадиона жильё, но с сохранением и восстановлением всех памятников архитектуры).
В декабре 2020 года предприниматель получил разрешение на строительство ЖК, приступил к сносу старых трибун бывшего стадиона (их отстроят заново) и строительству фундамента.
Проект, который сейчас "Шодо" возводит на месте стадиона, разработан "Барнаулгражданпроект" и "АПС-групп". Однако за основу архитекторы взяли проект, представленный Александром Дерингом в 2014 году.
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