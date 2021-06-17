Власти Барнаула запретили строительство многоэтажки на Гущина

Власти Барнаула приняли решение запретить строительство жилой многоэтажки между домами № 150/3 и № 150/4 на улице Гущина, которое вызвало протесты со стороны местных жителей.

"Комитетом по архитектуре, строительству и развитию Барнаула отменён приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Соответствующий приказ подписал председатель комитета Антон Воробьёв".

В городской администрации уточнили, что основанием для такого решения послужило предписание градостроительной инспекции Алтайского края.

Напомним, что в начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди обращались в мэрию, краевую администрацию, к депутатам, а также в прокуратуру. В середине апреля ведомство обязало краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

При этом сам застройщик решил возобновить работы 31 мая – по его словам, срок "перемирия" с жителями соседних домов истёк, а дальнейших оснований для простоя (например, судебного решения) у компании нет.

В стремлении остановить процесс жители барнаульских многоэтажек на улице Гущина, 150/3 и 150/4, даже забросали яйцами строителей компании "Регионстрой".