Если напечатать много денег и раздать их населению, то это лишь разгонит инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Её слова приводит "Комсомольская правда".

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение – нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", – объяснила председатель ЦБ.

Она также отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений привело бы к резкому росту инфляции, и это "точно были бы двузначные цифры", поскольку упал бы курс рубля, а бизнес перестал бы инвестировать в развитие.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.