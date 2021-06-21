Если напечатать много денег и раздать их населению, то это лишь разгонит инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Её слова приводит "Комсомольская правда".
"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение – нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", – объяснила председатель ЦБ.
Она также отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений привело бы к резкому росту инфляции, и это "точно были бы двузначные цифры", поскольку упал бы курс рубля, а бизнес перестал бы инвестировать в развитие.
Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.
Комментарии
А что кто то сомневался что она ответит по другому? сама то сто пудов не бедствует.
А зачем деньги бедным? Они же бедные!!! © мультфильм "Папский Городок"
Ну не печатая бы раздали, с передыдущего выпуска
Деньги могут иметь только чиновники, депутаты, прокурорские, судьи и друзья путина!
Всем остальным деньги иметь нельзя!
утрата доверия? нет, не слышали
Привели цитату не полностью. Она сказала, что пока не будет должного контроля за перекупщиками и ритейлерами, раздавать деньги бесполезно.
Умная.
у нас есть валютный обменник,а не центробанк.
Так-то она всё верно говорит. Цены ещё больше вырастут.
конечно зачем гоям деньги раздавать, лучше америкосам раздадим, а потом инфляцию на весь мир распределим...
21.06.2021 17:08
- гость -
Ну американцам раздали не деньги, а облигации ОФЗ, а потом добрый Бидон (наш человек) санкциями запретил часть операций с ними.
Полмира печатают деньги и не боятся инфляции. Япония Китай Индия Вся Европа не говоря уж про США. А сейчас получается так, что весь мир жрет ресурсы, они сильно дорожают, но население ресурсно-сырьевого придатка, то бишь этой страны, позволить себе эти ресурсы не может
Гость 21.06.2021 17:08
лучше америкосам раздадим, а потом инфляцию на весь мир распределим...
так и получается, развитые страны экспортируют инфляцию в развивающиеся. РФ - потребитель внешней инфляции, помимо и своей внутренней
21.06.2021 17:14
- гость -
так и получается, развитые страны экспортируют инфляцию в развивающиеся.
А вот и нет. В США цены за первый квартал 2021 года цены подскочили на 5 %. В Германии за последний квартал 2020-го подорожали почти все основные продукты на 3-4 %.
21.06.2021 16:36
- гость -
Ну не печатая бы раздали, с передыдущего выпуска
Плюс. Действительно, денег же не добавится, они от зажравшихся перераспределятся
Возьмите у футболиста с зарплатой 30 миллионов 10 тысяч рублей, он их даже не заметит. И добавьте тому, у кого зарплата 20 тысяч. И денег на рынке не добавится и футболисту хуже не станет, и на одного нищего будет меньше. Он уже не пойдет футболиста в подворотне караулить, на тридцатку жить уже полегче