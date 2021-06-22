В каких странах быстрее всего вакцинируются от коронавируса. Инфографика

В России стремительно растёт количество заболевших коронавирусом. В Алтайском крае снова выявили сотню случаев в день (в последний раз такие показатели были в марте этого года), а в Москве поставили абсолютный рекорд за всю пандемию – 18 июня было выявлено 9056 зараженных. В российских регионах вводят новые ограничения, и в Алтайском крае их тоже планируют. На последнем заседании оперштаба власти высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассматривает идею об обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах экономики. Врачи бьют тревогу и призывают идти на прививку, ведь массовая вакцинация должна остановить распространение вируса. И освободить нас от масок, перчаток и других атрибутов коронавирусного времени.

Мы с завистью читаем новости из Израиля и США, где практически вернулись к допандемийной жизни. Когда в России будет так же? Посмотрите внимательно на инфографику и наверняка сможете ответить на этот вопрос самостоятельно.