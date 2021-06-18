В России выявили 17,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки. Это рекорд с 1 февраля

В России за прошедшие сутки выявили 17 262 случая коронавируса — это рекорд с 1 февраля. Общее число заболевших выросло до 5 281 309, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+9056 человек за сутки), Московской области (+1254) и Санкт-Петербурге (+970). В Алтайском крае выявили еще 83 случая ковида.

Выздоровели за весь период 4 850 659 человек, в том числе 10 954 – за последние сутки.

Скончались ещё 453 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 128 445 летальных случаев.