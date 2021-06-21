В Алтайском крае за сутки выявили 100 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 100 заболевших коронавирусом. Согласно информации оперштаба, последний раз больше сотни больных фиксировали 30 марта. Общее число инфицированных в регионе выросло до 53 060.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 56, Бийск – 12, Немецкий национальный район – 6, Бийский район – 4, Алейск, Славгород, Кулундинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Павловский, Первомайский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Михайловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
Скончались за сутки шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае с начала пандемии составляет 3355.
Выздоровели за весь период 47 142 человека, в том числе четыре – за последние сутки.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 274 пациента, из них 114 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края остаются свободными 184 койки.
Комментарии
Пугающая тенденция: заболело за сутки сто человек, выздоровело четыре.
КАКИЕ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ В КРАЕ?
ЧТО ЖДУТ?
"выздоровело четыре"
Потому что было воскресенье
21.06.2021 11:37
- гость -
КАКИЕ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ В КРАЕ?
ЧТО ЖДУТ?
Малейшие ужесточения со стороны власти и тут же поднимется вой, что свободы лишают. Вы же читаете, что творится на сайте по поводу прививок. Не надо забывать, что сейчас каникулы и появилась масса специалистов и экспертов.
При желании, можно и больше выявлять. А, вообще-то, хорошо, что писать стали правильно - "выявили", раньше бы написали "заболело" или "заразились".
Потому что было воскресенье
Посмотрим, что будет в понедельник. Заболевают-то люди, не глядя на календарь.
Заболевают не глядя, а вот выписывают их в рабочие дни
В субботу и в воскресение берут тесты на ковид?
Заболели, вылечат. Хватит народ пугать. Лучше медицину поднимайте.
А то с этим ковидом раком медицина встала, плановую помощь не оказывают, столько народа перемерла из-за того, что вовремя не лечили
тяжелых и на ИВЛ уже под все (осенние) мощности занято?... если за полгода мощности не расширили, то сейчас будет, вероятно, далее приток смертности
у меня такое ощущение, что 10%(столько вакцинированных в Алт. крае) привитых станут сейчас суперраспространителями, ибо у них, в большинстве, все будет в легкой форме