Экс-зампред алтайского правительства Ирина Долгова предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего зампредседателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Её обвиняют в двукратном превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2018 году Долгова поручила унитарному предприятию "Аптеки Алтая", подведомственному краевому Минздраву, приобрести лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей.

"Препараты приобретались у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей", – говорится в сообщении.

Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Долгова в обход установленных процедур включила другого своего знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счёт краевого бюджета.

"В последующем для него в ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тысяч рублей", – отметили в прокуратуре.

В ближайшее время уголовное дело в отношении Ирины Долговой направят в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе 2020 года Ирина Долгова ушла в отставку с поста зампреда правительства Алтайского края. Заявление о сложении полномочий она мотивировала обстоятельствами личного характера. Однако уже 17 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновницы по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

На следующий день Долгову заключили под стражу. 4 октября она попыталась обжаловать решение, но получила отказ. Однако уже 26 октября Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения и отправил бывшего зампреда под домашний арест.