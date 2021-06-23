Экс-зампред алтайского правительства Ирина Долгова предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего зампредседателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Её обвиняют в двукратном превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, в 2018 году Долгова поручила унитарному предприятию "Аптеки Алтая", подведомственному краевому Минздраву, приобрести лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей.
"Препараты приобретались у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей", – говорится в сообщении.
Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Долгова в обход установленных процедур включила другого своего знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счёт краевого бюджета.
"В последующем для него в ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тысяч рублей", – отметили в прокуратуре.
В ближайшее время уголовное дело в отношении Ирины Долговой направят в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.
Напомним, в августе 2020 года Ирина Долгова ушла в отставку с поста зампреда правительства Алтайского края. Заявление о сложении полномочий она мотивировала обстоятельствами личного характера. Однако уже 17 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновницы по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
На следующий день Долгову заключили под стражу. 4 октября она попыталась обжаловать решение, но получила отказ. Однако уже 26 октября Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения и отправил бывшего зампреда под домашний арест.
Комментарии
Тётенька в какой партии состояла, не подскажите?
Это ещё про здания в которых находились муниципальные аптеки, а теперь супермаркеты. Ни чего не раскопали.
Верит кто нибудь, что будет реальный срок))))
Запрет занимать должность, штраф тысяч сто, может 1 условно. Выхлоп как всегда в разы больше. Не воровать увы просто нет смысла. Слава уголовному кодексу!
Прокуратура утвердила обвинительное заключение
А прокуроры из ЕР? Может она оппозиционерка?
Какая разница из какой партии? Закон для всех должен быть един
Если власть кого то сажает, надо узнать из какой он партии
Понятия не имею о степени их родства. Всех этих бабулек в дурку надо отправить с диагнозом шизофрения.