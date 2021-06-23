Среда, 23 Июнь, 12:12

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,17
€ 87,07
21°


5350919 +0
Обь
355см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Экс-зампред алтайского правительства Ирина Долгова предстанет перед судом

, ИА "Амител"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий
Ирина Долгова / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Ирина Долгова / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего зампредседателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Её обвиняют в двукратном превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2018 году Долгова поручила унитарному предприятию "Аптеки Алтая", подведомственному краевому Минздраву, приобрести лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей.

"Препараты приобретались у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей", – говорится в сообщении.

Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Долгова в обход установленных процедур включила другого своего знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счёт краевого бюджета.

"В последующем для него в ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тысяч рублей", – отметили в прокуратуре.

В ближайшее время уголовное дело в отношении Ирины Долговой направят в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе 2020 года Ирина Долгова ушла в отставку с поста зампреда правительства Алтайского края. Заявление о сложении полномочий она мотивировала обстоятельствами личного характера. Однако уже 17 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновницы по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

На следующий день Долгову заключили под стражу. 4 октября она попыталась обжаловать решение, но получила отказ. Однако уже 26 октября Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения и отправил бывшего зампреда под домашний арест.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.06.2021 10:33
- гость -

Тётенька в какой партии состояла, не подскажите?

23.06.2021 10:43
- гость -

Это ещё про здания в которых находились муниципальные аптеки, а теперь супермаркеты. Ни чего не раскопали.
Верит кто нибудь, что будет реальный срок))))
Запрет занимать должность, штраф тысяч сто, может 1 условно. Выхлоп как всегда в разы больше. Не воровать увы просто нет смысла. Слава уголовному кодексу!

23.06.2021 11:00
гость

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

А прокуроры из ЕР? Может она оппозиционерка?

23.06.2021 11:24
- гость -

Какая разница из какой партии? Закон для всех должен быть един

23.06.2021 11:27
гость

Если власть кого то сажает, надо узнать из какой он партии

23.06.2021 11:58
юля

Понятия не имею о степени их родства. Всех этих бабулек в дурку надо отправить с диагнозом шизофрения.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:01
Тепло в каждую ванную. Как выбрать и где купить водонагреватель 0
11:57
Дорожники устранят причину потопа на улице Молодёжной 0
11:42
Умный трактор и комбайн без водителя. Что покажут в "День сибирского поля – 2021" на Алтае 0
11:25
Движение по одной полосе открыли по мосту во Власихе 1
11:14
Максимальное с середины марта число случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 6
11:03
Форум "День сибирского поля" начинает работу в Алтайском крае 3
10:55
Стать специалистом с нуля. Где в Барнауле освоить высокооплачиваемую профессию в сфере IT 0
10:41
Барнаульцы рассказали о потопе на дороге в центре города 7
10:27
Экс-зампред алтайского правительства Ирина Долгова предстанет перед судом 6
10:13
В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов 0
10:06
На Алтае мужчина угнал мотоцикл, чтобы прокатиться по селу 0
09:56
В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к коронавирусу для животных 1
09:41
10 тысяч свечей. В Барнауле зажгли "огненные картины" в память о погибших в ВОВ 2
09:30
"Невозможно бояться просто так". Эксперт рассказала, существует ли угроза от сотовых вышек 0
09:21
В бундестаге заявили о подготовке к войне с Россией 18
09:10
Небо над Барнаулом осветили "Лучи Победы" 0
08:54
Два новых современных кинотеатра построят в Алтайском крае 5
08:46
Россиянам рассказали, как уйти в отпуск на год 0
08:29
Осталось 1,5 месяца. Когда новая волна COVID-19 достигнет пика в Алтайском крае 29
08:15
Отстранение от работы и учёбы: как в России ограничивают непривитых от коронавируса 10
08:01
Экспресс-эффект. Как "Фабрика процессов" помогает понять, что улучшать на производстве 0
07:51
Кассы у "Титов-Арены" снесли в Барнауле. Где теперь покупать билеты на хоккей? 11
07:36
Смертельная опасность. Что такое цитокиновый шторм и как от него спастись? 0
07:21
Новый исторический рекорд по потреблению электроэнергии установили в России 0
07:03
В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Инфографика 6
06:51
Доктор Мясников резко высказался о ношении масок в жару 1
06:36
"Жить будем": как кинотеатры Алтая отреагировали на новые ограничительные меры Томенко 2
06:05
Эндокринолог назвал группу людей с наиболее тяжёлым течением COVID-19 0
06:03
Грозы и град ожидаются в Алтайском крае 23 июня 0
23:52
Такой день. Новые ковидные ограничения в Алтайском крае и оправдание Сергея Шубенкова 0
23:28
Власти Алтайского края подписали план совместных мероприятий с Республикой Бурятия 0
22:56
Эстония разрешила въезд россиянам, привитым "Спутником V" 0
22:23
Иностранца осудят за попытку дачи взятки инспектору ДПС в Алтайском крае 0
21:56
Россиян призвали отказаться от планов поменять отдых на отечественных курортах на Турцию 6
21:24
Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске 0
20:53
Вирусолог назвал лучший препарат для ревакцинации против COVID-19 0
20:14
В Барнауле снова начнут проводить рейды по соблюдению ковидных ограничений 13
19:51
Минобрнауки опровергло информацию о подготовке программы по чипированию 4
19:36
Алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинговом скандале 10
19:09
В Санкт-Петербурге школьника судили за списывание на ГИА 4
18:56
Более 2 млн россиян не смогли получить положенную по закону накопительную пенсию 4
18:34
В Кузбассе соцработников отстранили от работы за отказ от вакцинации 23
18:10
В Бийске выбрали нового руководителя управления образования 0
17:52
Третья волна. Какие запреты вновь ввели в Алтайском крае из-за коронавируса? 8
17:43
Если не знаете что выбрать. Какой телевизор Xiaomi стоит покупать в 2021 году 0
17:32
В Кремле допустили "неминуемую" дискриминацию россиян без иммунитета от COVID-19 17
17:20
Чтобы помнили. В Барнауле к годовщине Великой Отечественной открыли стелу заводам Победы 4
17:09
Глава барнаульского ДСУ опроверг причастность к делу экс-министра транспорта Дементьева 2
16:56
Алтайский край наконец-то может получить первого гроссмейстера по шахматам 4
16:42
В Минздраве РФ призвали студентов вакцинироваться до начала учебного года 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.