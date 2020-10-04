Суд оставил экс-зампреда алтайского правительства Ирину Долгову под стражей

Алтайский краевой суд оставил без изменение меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой, информирует пресс-служба суда.

Согласно сообщению, суд апелляционной инстанции проверил представленные материалы и обсудил доводы, изложенные в жалобе адвоката бывшей чиновницы. В итоге меру пресечения менять не стали.

Долгову поместили в СИЗО 18 сентября и под стражей она будет оставаться как минимум до 16 ноября.

Напомним, что в августе губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку заместителя председателя регионального правительства Ирины Долговой. Как уточнили в пресс-службе, заявление о сложении полномочий чиновница мотивировала обстоятельствами личного характера.

17 сентября следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По предварительным данным, осенью 2018 года Долгова организовала за счет краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение. В доме экс-чиновницы прошли обыски.

18 сентября Октябрьский районный суд избрал Долговой меру пресечения в виде заключения под стражу.