Экс-зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову отправили на домашний арест

26 октября Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой и отправил ее под домашний арест.

Как сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на инсайдеров, суд изменил меру по ходатайству следователя и ближайший месяц она проведет дома.

Напомним, что в августе губернатор Виктор Томенко принял отставку заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Заявление о сложении полномочий чиновница мотивировала обстоятельствами личного характера.

17 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По предварительным данным, осенью 2018 года Долгова организовала за счет краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

18 сентября Октябрьский районный суд избрал Долговой меру пресечения в виде заключения под стражу. 4 октября бывшая чиновница попыталась обжаловать решение суда, однако получила отказ.