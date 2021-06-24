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В Центробанке заявили о неизбежности нового кризиса

, ИА "Амител"
Действующие антикризисные меры своевременны, но после улучшения ситуации их нужно свернуть, отметили в регуляторе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новый кризис неизбежен, заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

По словам банкира, действующие антикризисные меры своевременны, но после улучшения ситуации их необходимо прекратить, чтобы экономика могла нормально развиваться.

"Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", – говорит зампред регулятора.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему не стоит печатать много денег и раздавать их населению. По её словам, это лишь разгонит инфляцию.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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