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"Великая депрессия станет "детской игрушкой". Экономисты предрекают мировой кризис

, ИА "Амител"
Аналитики обещают, что будет дорожать абсолютно всё

Эксперты прогнозируют наступление масштабного мирового экономического кризиса в ближайшие годы. Россия при этом не сможет избежать последствий глобального подорожания продовольствия и глобальной инфляции. Об этом amic.ru рассказал руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов. Он убеждён: в России существенно вырастут цены абсолютно на все товары и услуги.

"2021 год станет началом глобальной инфляции. Всплеск цен уже происходит и оказывает на это влияние, на общий ценовой уровень в России. Будет дорожать всё: товары, продукты и недвижимость", – отметил Колташов.

Экономист Георгий Мацуга напоминает: во время кризиса, вызванного коронавирусом, центральные банки разных стран, в том числе крупнейших экономик мира, смягчили денежно-кредитную политику, то есть снизили процентные ставки. Как заключает эксперт, такое послабление монетарной политики может быть одной из причин нынешней высокой инфляции.

"В мае в США инфляция достигла 5% (к маю прошлого года). Такого не было очень давно. Очевидно, что по мере того как пандемия будет отступать, Федеральная резервная система США будет повышать ставку по федеральным фондам, чтобы снизить инфляцию. Возможно, и другие центральные банки мира будут повышать ставки. Такое решение приведёт к замедлению роста экономик. Это необходимо, чтобы избежать гиперинфляции и ещё большего кризиса в будущем. А если множество центробанков в крупнейших странах одновременно повысят ставки, это может привести к серьёзному финансовому кризису. Поэтому мировой экономический кризис в ближайшие несколько лет представляется весьма вероятным", – отметил экономист.

Специалисты уточнили, что рост цен на товары подтолкнёт российских граждан переводить свои сбережения в другую валюту. Эксперты советуют вкладывать свободные средства в инвестиции и полагают, что на данный момент сбережения лучше держать в акциях важнейших российских производственных компаний.

Как сообщалось ранее, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса. По словам аналитика, у банка есть арсенал мер на случай его наступления.

В начале июня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров также говорил о том, что мировую экономику в ближайшие годы ждёт новый масштабный кризис. Он предсказал, что рядом с новым кризисом Великая депрессия станет "детской игрушкой".

Кроме того, управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий также сообщал, что переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к масштабному кризису. Эксперт считает, что этот процесс начнётся через три-четыре года.

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Автор:
Лина Гордеева корреспондент 8-385-2 59-44-66

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