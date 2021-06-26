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Массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула

, ИА "Амител"
Столкнулись не менее трёх автомобилей
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на улице Балтийской 26 июня.

В результате столкновения повреждения получили не менее трёх автомобилей.  

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в серьёзной аварии, которая произошла в районе пересечения улицы Гоголя и переулка Прудского. Вечером столкнулись Toyota Ipsum под управлением мужчины 1979 года рождения и Renault Logan, за рулём которого находился 49-летний водитель. Последний выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной ДТП.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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