Жительницу Алтайского края осудили за насилие в сторону сотрудника полиции

Жительницу Табунского района Алтайского края признали виновной в применении насилия против сотрудника полиции. Как установил суд, пьяная осужденная несколько раз ударила правоохранителя, когда находилась в служебном автомобиле.

Как установили следователи, ночью в ноябре 2020 года сотрудники полиции прибыли в одно сел района по сообщению о нарушении тишины. Увидев в действиях женщины признаки административного правонарушения, полицейские решили доставить её в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

"Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции в служебном автомобиле выразилась в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль", – сообщает пресс-служба краевого СКР.

В ходе следствия женщина признала вину. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в 8 тысяч рублей.