Бийская прокуратура добилась выплаты 7,5 млн рублей 104 работникам ДСУ-1

Прокуратура Бийска добилась выплаты более 7,5 млн рублей зарплаты работникам "ДСУ-1". Руководство предприятие не выплачивало зарплату с декабря 2020 года по май 2021 года, нарушив права 103 работников.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, после проверки прокуроры внесли представления с требованием об устранении нарушения прав в адрес главы предприятия.

Кроме того, по результатам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"). Сейчас ведомство занимается его расследованием.

Как отмечается в сообщении, благодаря мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате устранена, деньги выплачены работникам.