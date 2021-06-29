Водитель Lada погиб в ДТП с двумя Toyota Land Cruiser в Алтайском крае

Один человек погиб, двое пострадали в лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2112 и Toyota Land Cruiser на 15 км автодороги Барнаул – Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным правоохранителей, виновником аварии стал 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, который выехал на встречную полосу.

По ней двигался Toyota Land Cruiser Prado под управлением 75-летнего автолюбителя. Он не смог избежать аварии.

От удара Lada отбросило на попутный КамАЗ и другой Toyota Land Cruiser, который двигался во встречном направлении.

Мужчина, управлявший "двенашкой", скончался до прибытия медиков. Также пострадали водитель Toyota Land Cruiser Prado и его пассажир. Им потребовалась госпитализация.

По факту смертельной аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.