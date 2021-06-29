В Барнауле курьер по доставке еды украл телефон из детской коляски

В Барнауле по подозрению в краже телефона задержали курьера по доставке еды, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что после прогулки с ребенком зашла в подъезд и оставила коляску на лестничной площадке. Малыш начал капризничать и девушка, забыв о телефоне, сразу зашла в квартиру.

Спустя полчаса горожанка вспомнила про гаджет, но на прежнем месте его уже не оказалось. По ее оценке, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался житель краевой столицы 1964 года рождения, курьер по доставке еды", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у мужчины телефон и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".