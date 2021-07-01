В России более чем в два раза сократился список рисковых предпринимателей

Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза.

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.

"В настоящее время налоговые органы края ведут работу в отношении 216 налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере общественного питания на территории региона, в деятельности которых усматриваются признаки неполного отражения выручки", — комментирует начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю.

Цель отраслевого проекта "Общественное питание" – создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники



Материалы разработаны в рамках государственной программы

Алтайского края "Повышение уровня финансовой

грамотности населения в Алтайском крае".