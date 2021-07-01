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В России более чем в два раза сократился список рисковых предпринимателей

, ИА "Амител"
В ФНС отметили, что рисковые плательщики сократились в сфере общественного питания
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года. 

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ. 

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза. 

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска. 

"В настоящее время  налоговые органы края ведут работу в отношении 216 налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере общественного питания на территории региона, в деятельности которых усматриваются признаки неполного отражения выручки", — комментирует начальник контрольного отдела  УФНС России по Алтайскому краю.

Цель отраслевого проекта "Общественное питание" – создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники

Материалы разработаны в рамках государственной программы
Алтайского края "Повышение уровня финансовой
грамотности населения в Алтайском крае".

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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