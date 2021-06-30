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В ГИБДД предложили запретить таксистам со стажем менее трех лет работать с агрегаторами

, ИА "Амител"
Водительское удостоверение при этом должно быть российским
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что доступ к агрегаторам такси должен быть только у водителей со стажем не менее трех лет и с российскими водительскими правами либо правами тех стран, в которых русский язык является государственным. Его слова приводят "Аргументы и факты".

Помимо этого Черников сообщил, что программное обеспечение сервиса заказа такси нужно дополнить функционалом, который не позволял бы таксистам свыше положенного времени пребывания за рулем.

"Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них", — добавил он.

Ранее в Мосгордуме и Мособлдуме предложили штрафовать российских автомобилистов за выброшенный мусор из машины. Согласно инициативе, размер санкций может достигать 150 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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