В Алтайском крае могут появиться службы по отлову бездомных животных

Алтайские депутаты предлагают изменить закон об обращении с бродячими животными. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты считают, что нужно увеличить финансирование организаций, которые занимаются отловом животных. В 2021 году на эти цели выделили 16 миллионов рублей, но этих денег было недостаточно.
"В Барнауле, при условии увеличения финансирования, возможно создание муниципального учреждения по отлову и содержанию животных. Работа через муниципальное задание позволит реагировать на изменение численности безнадзорных животных более гибко, чем при проведении конкурса. А для сел мы предполагаем более эффективным станет создание межрайонных приютов", — отметил Александр Романенко.
Депутаты также предлагают перераспределить полномочия муниципалитетов. Крупным муниципалитетам или региональным структурам оставить отлов и содержание животных, а сельским районам и малым городам передать полномочия только по отлову и перевозке.
Письмо с соответствующим предложением направили губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Комментарии
Это в соответствии с новыми поправками в конституции, касающиеся охране животных?
что-то финансирование увеличивается, а толку ни какого, как бегали стаи, так и бегают
1.07.2021 15:54
- гость -
что-то финансирование увеличивается, а толку ни какого, как бегали стаи, так и бегают
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Ви таки ничегошеньки не понимаете... Вот кончатся собаки- кончится и финансигование, ви таки этого добиваетесь, ммм?
На оптовке, что на Космонавтов, 13 здоровых кобелей отираются! Кто их отлавливать будет?
наконец то