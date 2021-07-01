В Алтайском крае могут появиться службы по отлову бездомных животных

Алтайские депутаты предлагают изменить закон об обращении с бродячими животными. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты считают, что нужно увеличить финансирование организаций, которые занимаются отловом животных. В 2021 году на эти цели выделили 16 миллионов рублей, но этих денег было недостаточно.

"В Барнауле, при условии увеличения финансирования, возможно создание муниципального учреждения по отлову и содержанию животных. Работа через муниципальное задание позволит реагировать на изменение численности безнадзорных животных более гибко, чем при проведении конкурса. А для сел мы предполагаем более эффективным станет создание межрайонных приютов", — отметил Александр Романенко.

Депутаты также предлагают перераспределить полномочия муниципалитетов. Крупным муниципалитетам или региональным структурам оставить отлов и содержание животных, а сельским районам и малым городам передать полномочия только по отлову и перевозке.

Письмо с соответствующим предложением направили губернатору Алтайского края Виктору Томенко.